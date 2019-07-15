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TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini ile telefonda görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini ile telefonda görüştü

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:44
TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mogherini ile telefonda görüştü

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu ve AB Yüksek Temsilcisi Mogherini görüşmede Doğu Akdeniz konusunu ele aldı..Bakan Çavuşoğlu, aynı konuda dün Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, cuma günü de mevkidaşları Slovak MiroslavLajcak, Kırgız ÇıngızAydarbekov, Sloven MiroCerar, Rumen Theodor Viorel Melescanu ve Maltalı Carmelo Abela ile telefon görüşmeleri yapmıştı.

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Son Güncelleme: 15.07.2019 15:20
Anahtar Kelimeler:
Mevlut çavuşoğlu
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