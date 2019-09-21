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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alındı..

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alındı..

21 Eylül 2019 Cumartesi 08:08
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. 
Görüşmede Kıbrıs konusunun da ele alındığı bildirildi. 
Çavuşoğlu’nun görüşmede, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerin durumunu da gündeme getirdiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre Suriye, Kıbrıs ve bölgesel konuların görüşüldüğü toplantıda Çavuşoğlu, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır il binası önünde çocuklarına kavuşmak için bekleyen annelerin durumunu da gündeme getirdi.

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Çavuşoğlu'nun Guterres'e ''uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının konuya ilgi göstermediğini, bu olay yokmuş gibi davrandığını'' ilettiği öğrenildi.
BM 74. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi bugün BM Genel Merkezi'nde Guterres ile bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, faydalı bir görüşme yaptıklarını, Suriye ve anayasa komitesi gibi birçok konuyu ele aldıklarını söylemişti.
Çavuşoğlu, anayasa komitesinin ne zaman açıklanacağına ilişkin bir soruya ise "(BM Suriye Özel Temsilcisi) Geir Pedersen pazartesi Şam'a gidecek ve rejim ile görüşecek. Bu toplantıdan sonra anayasa komitesini ne zaman açıklayacağımızı söyleyebiliriz." yanıtını vermişti.

 

Son Güncelleme: 21.09.2019 11:32
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt çavuşoğlu Antonio Guterres
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