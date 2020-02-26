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TC Dışişler Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı mesajı

TC Dışişleri Bakanlığı, 1992 yılında Ermeni güçler tarafından katliama maruz bırakılan Azerbaycan Türkleri için başsağlığı mesajı paylaştı.

TC Dışişler Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı mesajı

TC Dışişleri Bakanlığı, 1992 yılında Ermeni güçler tarafından katliama maruz bırakılan Azerbaycan Türkleri için başsağlığı mesajı paylaştı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:16
TC Dışişler Bakanlığı'ndan Hocalı Katliamı mesajı
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Bakanlıktan söz konusu katliama ilişkin verilen mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından, 26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan’ın Yukarı Karabağ bölgesinde Hocalı şehrine düzenlenen saldırıda, 106’sı kadın, 63’ü çocuk ve 70’i yaşlı olmak üzere, toplam 613 masum Azerbaycan vatandaşı hunharca katledilmiş ve yüzlercesi yaralanmıştır. Ayrıca, binden fazla kişi Ermenistan güçlerince esir alınmıştır. Kayıpların akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir."

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"Azerbaycan toprakları halen işgal altında"

"Sivil halka yöneltilen bu insanlık dışı saldırı dahil, Azerbaycan topraklarının işgali neticesinde, bir milyondan fazla Azerbaycanlı evlerini terketmek zorunda kalmış olup kendi ülkelerinde mülteci olarak yaşamaktadır. Halen, Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisi işgal altındadır.

Bu katliamı ve Azerbaycan topraklarının yıllardan beri devam eden işgalini şiddetle kınıyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimizin 28 yıl önce Hocalı’da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden paylaşıyoruz. Bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, tüm Azerbaycan halkına en samimi başsağlığı dileklerimizi bir kez daha sunuyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
TC Dışişler Bakanlığı Hocalı KatliamıHocalı Katliamı
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