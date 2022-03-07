TC Cumhurbaşkanlığı: “Ukrayna’da geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz“

Sözcü Kalın, Twitter'dan, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulundu.
07 Mart 2022 Pazartesi 11:45
Son Güncelleme: 07.03.2022 12:47
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
Sözcü Kalın, Twitter'dan, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulundu.