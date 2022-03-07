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TC Cumhurbaşkanlığı: “Ukrayna’da geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz“

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 11:45
TC Cumhurbaşkanlığı: “Ukrayna’da geçici ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için girişimlerimizi sürdüreceğiz“

Sözcü Kalın, Twitter'dan, Rusya'nın, Ukrayna'nın bazı kentlerinden sivillerin tahliyesi amacıyla geçici ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Kalın, paylaşımında, "Ukrayna'da sivillerin tahliyesi için ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve barış müzakerelerinin sonuç vermesi için Cumhurbaşkanı'mızın öncülüğünde girişimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 07.03.2022 12:47
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