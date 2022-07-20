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TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci Yılı Paylaşımı

20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:30
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci Yılı Paylaşımı

İletişim Başkanı Altun, "Kıbrıs Türklüğüne uygulanan sistematik imha politikalarına dur demek için kahramanca çarpışan ve Kıbrıs'ın istiklalini sağlayan şehit ve gazilerimizi harekatın 48. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs Türklüğüne uygulanan sistematik imha politikalarına "dur" demek için kahramanca çarpışan ve Kıbrıs'ın istiklalini sağlayan şehit ve gazileri harekatın 48'inci yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ettiklerini bildirdi.

Altun, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin bir videoya da yer veren Altun, "Kıbrıs Türklüğüne uygulanan sistematik imha politikalarına dur demek için kahramanca çarpışan ve Kıbrıs'ın istiklalini sağlayan şehit ve gazilerimizi harekatın 48. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, "Bugün, bu anda, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız kutlu olsun." sözleriyle başlayan videoda ise yüzyıllarca Türk yurdu olan Kıbrıs'ta yaşayan soydaşların 1950-1974 arasında ırkçı Rum çetelerinin saldırılarının kurbanı olduğu, genç yaşlı, kadın çocuk binlerce Kıbrıslı Türk'ün acımasızca katledildiği hatırlatıldı.

Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanması fikri olan Enosis'i hayata geçirmek isteyen "faşist" örgütlerin Kıbrıs'ta darbe ile iktidara gelme çabaları üzerine, Türkiye'nin her türlü uluslararası baskıya rağmen 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Barış Harekatını başlattığı belirtilen videoda, şunlar kaydedildi:

"Ada'da barış ve istikrarın temini için başlatılan harekat bir aydan kısa bir sürede başarıyla tamamlandı. İlk günden bu yana müzakere yolunu benimseyen Türkiye, askeri harekattan sonra da siyasi çözüm için atılan diplomatik adımlara öncülük etti. Türkiye yarım asırdır, bir federasyon çatısı altında iki devletli çözümün Ada'daki barış ve istikrarın sağlanması açısından elzem olduğunu ifade ederken, kalıcı çözüm için atılan her adım geçmişten ders almayan Rum tarafının gerçekçi olmayan talepleri nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmaktadır. Türkiye, caydırıcı ordusundan ve milletinin kararlılığından aldığı güç ile Ada'daki adaletsizliğin ve Kıbrıs Türklerine yönelik haksız ablukanın son bulması için diplomatik mücadelesini sürdürecektir. Kıbrıs'ta şehit düşen bütün soydaşlarımız ve askerlerimizin aziz ruhları şad olsun."

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Son Güncelleme: 20.07.2022 20:28
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