banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın!
Tüpgaz istifçiliğine ceza!
PCR test ücretleri ile karar Resmi Gazete'de!
Herkes pcr ücretini kendi ödeyecek!
Acil Durum Hastanesi'nde durum vahim
Pandemi Hastanesi'nde durum vahim
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak mı!
Tüzük kurultayında salgın riski olmayacak...
banner376

TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:15
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. maddeleri gereğince yapıldı.

banner341

 

banner360
Son Güncelleme: 26.08.2021 10:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Turkovac“ aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
“Turkovac“ aşısı, faz 3 çalışması kapsamında gönüllülere uygulanmaya başlandı
Milas’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Milas’ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye’de 19 bin 191 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 19 bin 191 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 18 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti
Manavgat'taki orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü
Manavgat'taki orman yangınına neden olduğu iddia edilen şüpheli, tedavi gördüğü hastanede öldü
Kazdağları'nda yangın!
Kazdağları'nda yangın!
Afganlı mültecilerin korkusu Türkiye'yi de sardı
Afganlı mültecilerin korkusu Türkiye'yi de sardı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Heybeliada'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda yangın çıktı
Türkiye’de 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de 19 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 204 kişi hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim