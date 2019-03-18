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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da

18 Mart 2019 Pazartesi 07:20
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Yeni Zelanda’da

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında 2 camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Planlı bir şekilde gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bu saldırının arkasındaki tüm failler ve odaklar ortaya çıkarılmalıdır." dedi.
Oktay, Yeni Zelanda temasları kapsamında, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy ile bir araya geldi.
Reddy, görüşmede yaptığı konuşmada, camilere yapılan terör saldırısının ülkeyi derinden etkilediğini belirterek, "Teröristin ünlü olmak için riskin en az olduğ ülkemizi seçtiğini düşünüyoruz.” diye konuştu.
Yaralılar için ülkenin tüm imkanlarının seferber edildiğini anlatan Reddy, tazminat konusunda kimseyi mağdur etmeyeceklerini dile getirdi.
Dün itibariyle olayın üzerinden nasıl gelineceği konusunda Yeni Zelanda Başbakanı ile bir program oluşturduklarını anlatan Reddy, mültecilerin olaydan etkilenmemesi için gayret gösterdiklerini kaydetti.
Çanakkale Savaşı'nda Yeni Zelanda için değil başka ülkeler adına savaştıklarını ifade eden Reddy, "Türkiye ile hiçbir sorunumuz yok. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye yaptığım ziyarette bu dostluğu en iyi şekilde gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizi çok iyi ağırladı." dedi.
Reddy, normal şartlarda Christchurch’a gelecek hafta bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını ancak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelmek için ziyaretini öne aldığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da kendisine ve heyetine gösterilen misafirperverlikten dolayı Reddy’e teşekkür etti.
Hain terör saldırısı nedeniyle çok üzgün olduklarını belirten Oktay, "Planlı bir şekilde gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan bu saldırının arkasındaki tüm failler ve odaklar ortaya çıkarılmalıdır." diye konuştu.
Oktay, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yıl içinde Yeni Zelanda’ya bir ziyaret gerçekleştirmek istediğini aktardı.

Christchurch ile İstanbul’un bir ilçesi ile Antalya veya Çanakkale arasında kardeş şehir platformunun kurulmasının iyi olacağını vurgulayan Oktay, konuya ilişkin her iki tarafın çalışmaya başlamasının anlamlı olacağını ifade etti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch Belediye Başkanı Lianne Dalziel ile de görüştü.
 

Son Güncelleme: 18.03.2019 10:25
Anahtar Kelimeler:
Fuat Oktay
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