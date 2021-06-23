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23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
23 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın açıklaması yaptı

 

23 Haziran 2021 Çarşamba 18:45
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Saner ile ortak basın açıklaması yaptı
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"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN VE ÜRETEN BİR KUZEY KIBRIS'I HEP BİRLİKTE İNŞA ETMEK ZORUNDAYIZ"

"SALGINLA MÜCADELE KONUSUNDA, TÜRKİYE OLARAK EN BAŞINDAN HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERECEĞİMİZİ İFADE ETMİŞTİK. BU SÖZÜMÜZÜN DE SONUNA KADAR ZATEN ARKASINDA DURACAĞIMIZI BÜTÜN KIBRIS HALKI DA ORADAKİ KIBRIS TÜRKÜ KARDEŞLERİMİZ DE YAKİNEN BİLİYORLAR"

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) devam eden projelere Türkiye'nin desteğinin süreceğini belirterek, "Kendi ayakları üzerinde duran ve üreten bir Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte inşa etmek zorundayız." dedi.

Oktay ve KKTC Başbakanı Ersan Saner, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın açıklaması yaptı.

Fuat Oktay, KKTC'de yürütülen tüm projeler ile siyasi, ekonomik ve kültürel alanlardaki gelişmeler üzerinde detaylı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Görüşmenin son derece faydalı geçtiğini belirten Oktay, "Zaten devam eden bir süreç. Her ortamda bütün kurumlarımızla, Sayın Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanımız ve bakanlarımız nezdinde bu iş birliği, yakın diyalog ve görüş alışverişi çok ciddi şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Oktay, bundan sonraki sürecin de aynı şekilde devam edeceğinin altını çizerek, özellikle ekonomik anlamda, sektörel olarak yürüyen projelerin olduğunu ve Türkiye'nin desteğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şöyle devam etti:

"Özellikle ulaştırmada, yol yapım projeleri şu anda tüm hızıyla devam ediyor. KKTC'deki kardeşlerimiz de buna şahit oluyorlar. Çok hızlı bir şekilde altyapı çalışmaları devam edecek. Yine havalimanı, özellikle salgın dönemi sonrasına, turizmde, eğitimde ve diğer alanlarda hazır bir KKTC olsun istiyoruz. Sayın Başbakan ve hükümet, bu konuda son derece kararlılar, biz de aynı şekilde kararlıyız. Dolayısıyla proje bazında tekrar gözden geçirdik. Hamdolsun son derece hızlı devam ediyor. Kısmet olursa yıl sonu itibarıyla sonlandırmaya çalışacağız. Onun iyi gittiğini gördük."

Fuat Oktay, KKTC'deki sulama kanallarıyla ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, Mesarya Ovası'nın sulanması projesinin hazırlıklarına ilişkin de ilgili kurumlardan gerekli bilgileri aldıklarını anlattı.

"TÜRKİYE, SALGININ BAŞINDAN İTİBAREN KKTC'YE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYOR"

Ekonomik anlamda salgının getirdiği bir takım sıkıntıların, bütün dünyada olduğu gibi KKTC'de de hissedildiğini vurgulayan Oktay, "Salgınla mücadele konusunda, Türkiye olarak en başından her türlü desteği vereceğimizi ifade etmiştik. Bu sözümüzün de sonuna kadar zaten arkasında duracağımızı bütün Kıbrıs halkı da oradaki Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz de yakinen biliyorlar zaten." şeklinde konuştu.

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Oktay, Türkiye'nin bir söz verdiğinde arkasında durduğunu, fiilen de bunu gösterdiklerini dile getirdi.

Görüşmede, gençlik ve spor, sağlık alanlarındaki çalışmaları gözden geçirdiklerini aktaran Oktay, 500 yataklı hastanenin etüt çalışmalarının iyi gittiğini, çalışmaların bir an önce sonuçlanacağını kaydetti. Oktay, acil hastanelerin yapılması, hastaların hava ambulanslarıyla Türkiye'ye taşınması ve tedavilerin burada yapılması gibi konuları da gözden geçirdiklerini anlattı.

Fuat Oktay, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye aşıya ulaştığı anda Kıbrıs'a da ulaştırılacağıyla alakalı, hamdolsun şu ana kadar da 340 bini buldu, burada da sonuna kadar destek vereceğiz. Burada bir sorun olmayacak. Ekonomik anlamda desteklerimiz devam edecek. Çok detay şekilde üzerinden geçtik çalışmaların. Çiftçinin, esnafın, çalışanın sahadaki hemen hemen herkesin burada Türkiye'nin gerek hibe gerek kredi boyutundaki çalışmaları, burada yine Türkiye'nin katkısı devam edecek. Buradaki kararlılığımızı ifade ettik. Bunların zaten çok hızlı bir şekilde de sahaya yansıyacağından biz eminiz, sizler de yine kamuoyu da buna şahit olacak."

Oktay, yerel yönetimler bazında yürüyen projelerde de Türkiye'nin desteğinin, yine imzalanan mali protokol çerçevesinde kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Bu kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik." ifadesini kullandı.

“TÜRKİYE'NİN KATKISI EKONOMİK ANLAMDA DEVAM EDECEKTİR"

"Türkiye'nin katkısı ekonomik anlamda devam edecektir." diyen Oktay, Başbakan Saner ile fikir teatisinde bulunarak, görüş birliğine vardıklarını söyledi.

Oktay, Türkiye'nin KKTC'ye destek ve katkısı konusunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarının net olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kendi ayakları üzerinde duran ve üreten bir Kuzey Kıbrıs'ı hep birlikte inşa etmek zorundayız. Özellikle egemen, iki eşit devlet temeline dayalı, kendi kaynaklarını çıkarabilen, üretebilen, kendi haklarını koruyabilen güçlü bir KKTC devletinin, egemen, eşit bir devletin oluşturulması, bunun inşa edilmesiyle alakalı, burada da yine birlikte çalışıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın buradaki iradesi nettir. KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın burada iradesi nettir. Hükümetin, bizlerin iradesi nettir. Dolayısıyla bu netlik, iş birliğine çok daha kolay odaklayabiliyor. Bunun sonuçlarını da yine Kıbrıs'taki vatandaşlarımız, oradaki Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yakinen görecekler."

Bunların ötesinde, kültürel anlamda da iş birliklerinin devamını arzu etiklerini dile getiren Oktay, yerel yönetimlerle, kültürel iş birliği çalışmalarının da yürütüldüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve ekibiyle de görüştük. Yapılan çalışmaları ben yakinen takip ettim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da yine arz ettik. Son derece güzel çalışmalar orada devam ediyor. Bu çalışmaların da hızla, sahaya yansıyacak şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, görüşmede, eşit, egemen iki devlet temelinde, bağımsız bir KKTC inşa etme fikir birlikteliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 23.06.2021 19:26
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