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TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'u atlattı

10 Şubat 2022 Perşembe 19:30
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19'u atlattı

TC CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DOKTORU PROF. DR. SERKAN TOPALOĞLU: "SON İKİ GÜNDÜR YAPTIĞIMIZ PCR TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI. BEN ÇOK YAKIN BİR ZAMANDA HATTA YARIN SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN RUTİN PROGRAMINA DÖNECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları negatif çıktı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğan'a 5 Şubat'ta başta ses kısıklığı olmak üzere bazı semptomlar göstermesi üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını hatırlattı.

Omicron varyantına yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evinde izolasyona geçtiğini belirten Topaloğlu, bu süreçte semptom takibi ve detaylı günlük muayeneleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Topaloğlu, "Bunun dışında bu süre zarfında iki kez, gözden bir şey kaçmaması amacıyla kan tahlilleri yapıldı. Hamdolsun onlarda da herhangi bir sorun tespit etmedik. Aslına bakarsanız Sayın Cumhurbaşkanımızın son 2-3 gündür şikayetleri ve semptomları tamamen kayboldu. Hanımefendinin ise çok hafif düzeyde semptomları mevcut, basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde tablo devam etmekte." dedi.

Son iki günde yapılan testlerin sonuçlarının negatif olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Son iki gündür yaptığımız PCR testleri negatif çıktı. Ben çok yakın bir zamanda hatta yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın rutin programına döneceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kovid-19 sürecini rahat atlatmasında aşının etkili olduğunun altını çizen Topaloğlu, "Aşının kesinlikle çok etkili olduğunu düşünüyoruz. Pandeminin başından beri Cumhurbaşkanımızın aşı konusundaki duruşu çok netti. Ülkemizde ilk aşı olan kişilerden Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu davranışıyla da bütün vatandaşlarımıza örnek oldu zaten. Hatırlatma dozu da dahil bütün aşıları tamdı Sayın Cumhurbaşkanımızın. Özellikle sürecin bu kadar sorunsuz ve rahat geçirilmesinde aşının çok büyük katkı sağladığını düşünüyorum." diye konuştu,

Erdoğan'a karantina sürecine özel bir beslenme ya da diyet programı uygulanmadığına değinen Topaloğlu, "Sayın Hanımefendi, Sayın Cumhurbaşkanımızın diyeti konusunda çok hassas. Kendisi normalde de sağlıklı bir diyet programını Cumhurbaşkanımıza uyguluyor. Bu hastalığa özel bir program yapmadık, bu diyete devam edildi. Ama enfeksiyon hastalıklarında tüm hastalarımıza önerdiğimiz gibi bol sıvı almasını Sayın Cumhurbaşkanımızdan da istedik." diye konuştu.

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Son Güncelleme: 11.02.2022 00:14
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