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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek

02 Şubat 2022 Çarşamba 14:45
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek

ERDOĞAN'IN, UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'NİN DAVETLİSİ OLARAK YAPACAĞI ZİYARETTE YÜKSEK DÜZEYLİ STRATEJİK KONSEY'İN ONUNCU TOPLANTISI YAPILACAK 
KONSEY TOPLANTISI DOLAYISIYLA MUHTELİF ANLAŞMA VE MUTABAKAT METİNLERİNİN İMZALANMASI DA GÜNDEMDE OLACAK
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolasıyla yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in onuncu toplantısı dolayısıyla yarın Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunacak.

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İlgili bakanların katılımlarıyla Kiev'de icra edilecek konsey toplantısı kapsamındaki görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da derinleştirilmesi imkanları ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.
Konsey toplantısı vesilesiyle, ikili ilişkilerin ahdi zeminine önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.
 

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Son Güncelleme: 03.02.2022 10:28
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