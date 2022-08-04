TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Yarın Rusya'ya Gidecek

Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'in daveti üzerine gerçekleştireceği ziyarette, iki ülke ilişkileri ile güncel küresel ve bölgesel meseleler değerlendirilecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine yarın Soçi'ye günübirlik çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rus mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır." bilgisi verildi.