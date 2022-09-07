TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda Konuştu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sırbistan'daki yatırımlarımız, son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan, 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyaret ettiği Belgrad'da, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na katıldı.

Konuşmasına, katılımcıları selamlayarak başlayan Erdoğan, Sırbistan'ı 3 yıl aradan sonra tekrar ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Erdoğan, müstesna misafirperverliği için "Değerli dostum" diye hitap ettiği Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'e teşekkür ederek, "Bakanlarımızın ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir heyetle gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, Sırbistan ile iş birliğimize verdiğimiz önemin açık bir göstergesidir. Türkiye Sırbistan İş Forumu'nun, ülkelerimiz ve iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Sırbistan ile köklü tarihi ve kültürel bağlar olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu topraklarda asırlar boyunca bir arada yaşadık. İlişkilerimizin mükemmel seviyeye ulaşmasında aramızdaki kadim dostluk, özellikle dostluk bağları önemli rol oynuyor. Sırbistan'ı, Balkanlar'da barış ve istikrar için anahtar bir ülke olarak görüyoruz. Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için birlikte çalışıyoruz. İstikrar ve refahın yolu da güçlü ekonomiden geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'ın, salgın döneminde ve sonrasında isabetli ekonomi politikalarıyla büyümeyi sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Vucic'in vizyoner yaklaşımıyla ülkeye çok sayıda yatırımcı geliyor. Biz de ekonomik ve ticari iş birliğimizi, ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak değerlendiriyoruz. Ekonomik ve ticari ilişkiler, ülkeler arasındaki bağları kuvvetlendirmenin yanında özellikle bu bölgede istikrar ve barış ortamına da katkı sağlıyor. Bu doğrultuda ticari diplomasi faaliyetlerimizin bayraktarlığını yapan DEİK'i ve DEİK Sırbistan İş Konseyi'ni tebrik ediyorum. Hamdolsun ikili ticaretimiz, aramızdaki yakın iş birliğine uygun şekilde günden güne gelişiyor. Ticari hacmimiz geçen sene rekor kırarak 2 milyar dolara yaklaştı. 2022'nin 8 ayında 1 milyar 568 milyon dolarlık bir hacme ulaştık. Bu sene 2,5 milyar doları zorluyoruz. İnşallah gelecek senelerde bu rakamı ikiye katlayarak, ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara ulaşacağız."

- "Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı"

Sırbistan ile sadece ticaretin değil, Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımlarının da arttığını vurgulayan Erdoğan, "Sırbistan'daki yatırımlarımız, son 10 yılda adeta sıçrama yaparak 1 milyon dolardan, 400 milyon dolara çıktı. Sırbistan'daki firmalarımız 1300'ü aştı. Fabrikalarımızın sayısı 21'e ulaştı. Sırbistan Halk Bankası 37 şubesiyle sektörünün en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Sırbistan'da faaliyet gösteren yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, sorunlarıyla bizzat ilgilenen değerli dostum Sayın Vucic'e, huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu güçlü desteğin ileriki süreçte artarak devam edeceğine inandığını belirterek, "Bizler de Sırbistan'ın kalkınma hamlesine güçlü şekilde katkı vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İş birliğini geliştirecek bir diğer önemli alanın da müteahhitlik sektörü olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Müteahhitlik firmalarımız, Sırbistan'da önemli projelere imza atıyor. Firmalarımız şu ana kadar Sırbistan'ın farklı bölgelerinde 50 projeyle yaklaşık 847 milyon dolarlık iş hacmine sahipler. Bu projelerin 48 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirildiğine özellikle dikkati çekmek istiyorum.

Müteahhitlerimiz, tüm dünyada büyük ölçekli ve katma değeri yüksek havalimanı, demir yolu, kara yolu ve liman projelerini başarıyla tamamladılar. Sırbistan'da da önümüzdeki dönemde bu alanlarda iş birliğimizi ilerleteceğimize inanıyorum.