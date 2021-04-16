TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil“

"KUZEY KIBRIS'TA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ NOKTASINDA ORADAKİ YAVRULARIMIZIN KUR'AN EĞİTİMİ NOKTASINDA, ONLARIN EĞİTİMİNE ENGEL TEŞKİL EDECEK ADIMLARIN ATILMASINA ASLA MÜSAMAHA EDEMEYİZ"

“ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI, BU YANLIŞINDAN SÜRATLE DÖNMELİDİR. DÖNMEDİĞİ TAKDİRDE ATACAĞIMIZ ADIMLAR DA BUNDAN SONRAKİ SÜREÇTE FARKLI OLACAKTIR, BUNU DA BİLMELERİ GEREKİR"

"BAŞKAN YARDIMCIM FUAT BEY DE BU KONUYU ERSİN BEY'LE GÖRÜŞMEK SURETİYLE SÜRATLE BU İŞİN DÜZELTİLMESİ KONUSUNDA GEREKLİ ADIMLARIN ATILMASINI KENDİSİNE BİLDİRECEKTİR. BEN DE SÜRECİ TAKİP EDİYORUM. DURUMA GÖRE BİZLER DE ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ"

"(KANAL İSTANBUL) KANAL ÜZERİNDEN GEÇECEK KÖPRÜLERDEN BİR TANESİNİN ADIMINI İNŞALLAH HAZİRANDA ATACAĞIZ"

"GAZZE'YE YÖNELİK SALDIRI) İSRAİL'İN MAALESEF MÜSLÜMANLARA KARŞI TAVRININ ÇOK AÇIK NET BİR GÖSTERGESİDİR. İSRAİL'İN, İSLAM DÜŞMANLIĞINI BİLİYORUZ. AMA MAALESEF İSRAİL BU HUYLARINDAN VAZGEÇMİYOR"

"İSRAİL BU TAVRINI DEVAM ETTİRDİĞİ SÜRECE İKİLİ MÜNASEBETLERİMİZİN DE ARZU EDİLEN SEVİYEYE GELMESİ MÜMKÜN OLMUYOR"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(KKTC'de Kur'an-ı Kerim eğitim-öğretiminde yetki tartışması) Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Erdoğan, cuma namazını kıldığı Kerem Aydınlar Camisi'nin çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

KKTC'te laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarının kapatılması kararına ilişkin soru üzerine Erdoğan, KKTC'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na giderken Cumhurbaşkanıyla bu konuyu etraflıca görüşmesini söylediğini aktardı.

Erdoğan, Çavuşoğlu'na, görüşmeden sonra da gerekli açıklamayı orada yapmasını söylediğini dile getirerek, "Anayasa Mahkemesi Başkanının yapmış olduğu bu açıklamayı bizim kabul etmemiz mümkün değil. Öncelikle Anayasa Mahkemesi Başkanının laikliği öğrenmesi lazım. Türkiye'de şu anda laikliğin uygulaması nedir, bunu da öğrenmesi lazım. Eğer tavır değişti değişti, tavır değişmediği takdirde biz özellikle Kuzey Kıbrıs'ta inanç özgürlüğü noktasında oradaki yavrularımızın Kur'an eğitimi noktasında, onların eğitimine engel teşkil edecek adımların atılmasına asla müsamaha edemeyiz." diye konuştu.

Türkiye'de din eğitimi ve öğretimi noktasında bu tür şeylerin çözüldüğünü vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Laiklik anlayışı onların anladığı gibi değildir ve Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs artık uygulamalarıyla, her şeyiyle Türkiye'deki uygulamalar neyse bunları uygulama safhasına geçirmek durumundadır. Oradaki bazı sendikaların, dinden uzak sendikaların, din düşmanı sendikaların attığı adımları bizim de kabul etmemiz mümkün değildir. Anayasa Mahkemesi Başkanı, bu yanlışından süratle dönmelidir. Dönmediği takdirde atacağımız adımlar da bundan sonraki süreçte farklı olacaktır, bunu da bilmeleri gerekir. Başkan Yardımcım Fuat Bey de bu konuyu Ersin Bey'le görüşmek suretiyle süratle bu işin düzeltilmesi konusunda gerekli adımların atılmasını kendisine bildirecektir. Ben de süreci takip ediyorum. Duruma göre bizler de adımlarımızı atacağız."

"BU TEMELLE BİRLİKTE İLK KÖPRÜNÜN YAPIMINA BAŞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk kazmanın haziranda atılacağına ve ihale sürecinin ne olduğuna ilişkin soru üzerine, şöyle konuştu:

"Muhalefetin işi gücü bu ülkede herhangi bir şeyi, hayırlı bir işi yaptırmamak. Şu anda biz ilk adımı, inşallah kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. Şimdi ilk etapta planlanan 6 köprü, bunun 7 de olma durumu var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. Şu an itibarıyla da Ulaştırma Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımı atıp ve sahiplendirme, sahiplendirmeyle birlikte de inşallah bu adımı atıp temeli atacağız. Bu temelle birlikte ilk köprünün yapımına başlayacağız. Çünkü bu köprülerle birlikte bir defa kanalın her iki yanından sürecin başlaması önem arz ediyor. Bunları devam ettireceğiz. Bir diğer taraftan da tabii çok ciddi hafriyat söz konusu olacak. Bu hafriyatların yapımı da sahiplendirme bittikten sonra başlayacak. Burada tabi küresel sermayeden, yerli sermayeyle bu işe girecek olanlar var. Veyahut konsorsiyum olarak sadece Türkiye'den bu işi yürütecek olanlar olabilir. Bir diğer taraftan da, yani dış kredi veya tamamıyla içeriden bu işi yapmak suretiyle adımı atmak da söz konusu."

İSRAİL'İN GAZZE SALDIRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in gece saatlerinde Gazze'ye düzenlediği saldırıya ilişkin ise "Bu tabi İsrail'in maalesef Müslümanlara karşı tavrının çok açık net bir göstergesidir. İsrail'in, İslam düşmanlığını biliyoruz. Ama maalesef İsrail bu huylarından vazgeçmiyor. İsrail yönetimi bu huylarından vazgeçmiyor. Bu din düşmanlığı, İslam'a karşı olan düşmanlığı karşısında tüm insanlık istiyoruz ki bu İsrail'in, İslam'a olan düşmanlığını da yakından takip etsin ona göre de bunların değerlendirmesini yapsın. Biz tabii ister istemez, İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.