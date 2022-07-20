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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yıl Dönümünü Kutladı

20 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. Yıl Dönümünü Kutladı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48. yıl dönümünü tebrik etti.

Erdoğan, harekatın yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Ada'nın egemen, eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının hakkına, hukukuna, varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüsü ebediyen tarihe gömen Kıbrıs Barış Harekatı'mızın 48. yıl dönümünü tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.07.2022 00:16
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