TC Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde...

G20 Liderler Zirvesi Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna katıldı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Dünya, buğday, ayçiçeği yağı ve mısırda olduğu gibi pirinçte de kriz yaşanması ihtimaliyle karşı karşıyadır" dedi.

Erdoğn, "Dünya gübre piyasası da süratle istikrara kavuşturulmalıdır. Aksi takdirde, önümüzdeki yıl daha büyük bir gıda krizi yaşayacağız" ifadesini kullandı.HABERE GİT

Cumhurbaşkanı Erdoğan; öncesinde liderlerle baş başa görüşmeler yaptı.

BIDEN'LA BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde ticaret ve güvenlik konuları başta olmak üzere iki ülke ilişkileri ele alındı.

ABD Başkanı Biden, İstanbul'da İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna arasında tahıl koridorunda yaşanan sorunun çözülmesini ve sevkiyatın yeniden başlamasını sağlayan çabaları dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Türkiye ile ABD arasındaki F-16 sürecine yönetim olarak desteklerinin devam edeceğini belirten ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği sürecinde Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la da bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında yaşamını yitirenler için taziyelerini iletti.

Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticaretin yanı sıra savunma ve enerji sektörlerinde de iki ülke arasında işbirliğini geliştirmenin ortak menfaat olduğunu belirtti.

Tahıl koridorunun, yoğun çabalarının ardından yeniden işlemeye başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mutabakatın devamı için Avrupa Birliğinin de üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Yunanistan'ın dürüst, samimi ve anlamlı diyaloga teşvik edilmesi gerektiğini de vurguladı.

Erdoğan'ın baş başa görüşme yaptığı liderlerden biri de İtalya'nın yeni başbakanı Giorgia Meloni oldu.

İki lider yasadışı göç ile Libya krizinin çözüm yollarını ele aldı. Görüşmede ayrıca Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından yaşanan gelişmeler de gündeme geldi.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile de görüştü.

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, basına kapalı, bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

MIKTA TOPLANTISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya'dan oluşan Kıtalar arası gayri resmi istişare ve eş güdüm platformu MIKTA üyesi ülkelerin devlet başkanları ile de ayrıca görüştü.

Başarıyla icra ettiği G20 dönem başkanlığı dolayısıyla Endonezya'yı tebrik eden Erdoğan, seneye nisan ayında Endonezya'nın MIKTA dönem başkanlığını Türkiye'den devralacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Endonezya'ya 2023 ASEAN dönem başkanlığı için şimdiden başarılar dileyen Erdoğan, "Diyalog ortaklığı hedefimize desteğinizi bekliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün beraberce kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizması, ikili ilişkilerimiz açısından tarihi bir adımı teşkil ediyor." diye konuştu.