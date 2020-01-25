TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY VE BAZI BAKANLAR DA DEPREM BÖLGESİNE GELDİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bazı bakanlar ile Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a geldi.

Erdoğan'ı Elazığ Havalimanında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile diğer yetkililer karşıladı.

Ziyaretleri sırasında konuşan Erdoğan, "Dedikodulara kulak asmayın, kimsenin olumsuz, menfi propagandalarına kulak asmayın ve bilin ki bizler sizlerin hizmetkarıyız” dedi.

Köy ve mahallelerdeki yıkımların yerine süratle TOKİ eliyle adımlar atıp yapılması gerekenleri yapacaklarını kaydeden Erdoğan, kimseyi açıkta bırakmayacaklarını da vurguladı.

Erdoğan Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine de katıldı.