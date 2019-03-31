banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93784
ALTIN
231.970
DOLAR
5.6359
STERLİN
7.3340
EURO
6.3264
Öğleden sonra yağış bekleniyor
ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ BEKLENİYOR
Alayköy'de cinayet şüphesi
Son Dakika
ALAYKÖY'DE CİNAYET ŞÜPHESİ
Şu an saat kaç?
ŞU AN SAAT KAÇ?
Toprak kayması yol kapattı
TOPRAK KAYMASI YOL KAPATTI
banner306
Flaş Haber
Alayköy'de cinayet şüphesi
Kapat

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

31 Mart 2019 Pazar 12:13
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN:  "MALATYA PÜTÜRGE'DEKİ OLAY GERÇEKTEN BİZLERİ ÜZDÜ. BÖYLE BİR DURUMUNUN OLMAMASI GEREKİRDİ. NE YAZIK Kİ BURADA 2 VATANDAŞIMIZIN ÖLÜMÜ CUMHURBAŞKANI OLARAK BENİ CİDDİ MANADA ÜZMÜŞTÜR"

 "(MALATYA'DAKİ OLAY) BU DURUMUN PARTİLER ARASI SORGULAMAYA, PARTİLER ARASI BİR YARGILAMAYA GÖTÜRÜLMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM"

TC  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür." dedi.

Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, Türkiye genelinde kayıtlarda 56 milyon seçmenin olduğu bir seçim yaşandığını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Öncelikle sabah iyi başlayan ama daha sonra Malatya Pütürge'deki olay gerçekten bizleri üzdü. Böyle bir durumunun olmaması gerekirdi. Ne yazık ki burada 2 vatandaşımızın ölümü Cumhurbaşkanı olarak beni ciddi manada üzmüştür, aynı şekilde arkadaşlarımı. Bu konuda şu anda Adalet Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, yargı süreci olarak da gerekli bütün araştırmaları, soruşturmaları yapıyorlar. Bu iki arkadaşımıza rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum." 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu durumun partiler arası sorgulamaya, partiler arası bir yargılamaya götürülmesini doğru bulmuyorum." dedi.

Bu tür durumlarda özellikle dudakların arasından çıkan sözlerin çok büyük önem taşıdığını dile getiren Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Temennim odur ki bunun dışında seçimler bittiği ana kadar herhangi bir durumun olmamasıdır. Arkadaşlarımdan aldığım bilgilerle de şu ana kadar iyi gidiyor. Başta 30 büyükşehrimiz olmak üzere seçimlerden başarılı bir şekilde çıkıp, demokrasinin adeta temel taşı olan yerel seçimler inanıyorum ki merkezi sisteme de 1 Nisan'dan itibaren çok daha büyük güç katacaktır. Ben tekrar tüm milletimize, tüm seçmenlerimize hayırlı olsun diyorum. Temennim odur ki yüksek bir katılımla akşam sandıkları kapatmış olalım."

Erdoğan, seçim sonuçlarını belli bir yere kadar İstanbul'da takip edeceğini, ardından İstanbul'da bir basın toplantısı yapıp Ankara'ya hareket edeceğini dile getirdi.

Bir gazetecinin "Mahallede iki muhtar adayı var. İkisi de oy istedi mi sizden?" sorusu üzerine Erdoğan, "Şahsıma gelip istemediler. Değerlendirmemizi yaptık. Muhtarlarla ilgili oyumuzu da kullandık." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra okul bahçesindeki vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi, korumaları da çocuklara oyuncak dağıttı.

Son Güncelleme: 31.03.2019 15:33
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Malatya'da muhtarlık seçimi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı
Türkiye sandık başında
Türkiye sandık başında
Türkiye’de seçim yasakları başladı
Türkiye’de seçim yasakları başladı
İstanbul'da terör operasyonu
İstanbul'da terör operasyonu
Türkiye, yerel yöneticileri seçmek üzere yarın sandığa gidecek
Türkiye, yerel yöneticileri seçmek üzere yarın sandığa gidecek
TSK'dan Kandil'e "Pençe" harekatı
TSK'dan Kandil'e "Pençe" harekatı
AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
AİHM'e gönderilen isimler uygun bulundu
“Aşı reddi şakaya gelmez“
“Aşı reddi şakaya gelmez“
Omurga kanal darlığında yeni tedavi yüz güldürüyor
Omurga kanal darlığında yeni tedavi yüz güldürüyor
“Midem ağrıyor soda içerim geçer, demeyin“
“Midem ağrıyor soda içerim geçer, demeyin“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim