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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

23 Haziran 2019 Pazar 11:06
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim değerlendirmesi

ERDOĞAN: "İSTANBUL'UMUZA İSTANBUL'UMUZUN GELECEĞİNE TECRÜBESİYLE DİNAMİZMİYLE VE ANKARA-İSTANBUL BÜTÜNLEŞMESİYLE BİR SÜRECİN GETİRİLMESİNİ ÇOK ÇOK FAYDALI BULUYORUM"

"İSTANBUL SEÇMENİ İSTANBUL İÇİN EN İSABETLİ KARARI VERECEKTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM. HAYIRLI OLSUN DİYORUM"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin, "İstanbul'umuza, İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi'nde Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin bu şekilde yapılmaması gerektiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki 31 Mart'tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbul'umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Temennim odur ki, İstanbul'umuza İstanbul'umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Bunun için de İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Gayretleriniz için de sizlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

Basın mensuplarının seçime katılım oranının ne olacağına ilişkin soruları üzerine Erdoğan, "Hepimiz çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşıma için. Tekrar buradan memleketlerine gönderilmesi noktasında bir çalışma. İstanbul'da olanlar da inanıyorum ki bu işin önemini çok iyi biliyorlar. Sizler burada yakından takip ediyorsunuz. Herhalde katılımın yüksek olması gerekir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının kentte dün gece yarısında bile trafiğin yoğun olduğunu söylemesi üzerine, "Ben o kilitlenmiş trafiği yaşadım." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, seçim sonuçlarını İstanbul'da takip edeceğini söyledi.

Son Güncelleme: 23.06.2019 14:17
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanSeçim
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