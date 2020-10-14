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TC Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak

Türkiye Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, hakkındaki ihlal kararına rağmen Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmeden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı üzerine saat 14.00'te olağanüstü toplanacak.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:03
TC Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, durdurulan MİT tırları görüntülerini Cumhuriyet gazetesine verdiği iddiasıyla yargılandığı davada "gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verilen ve milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetmişti.
Yüksek Mahkeme, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere kararın bir örneğinin İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına hükmetti. Kararda, Anayasa Mahkemesinin yerindelik denetimi yapamayacağı ve yetkisini aştığı ileri sürüldü.

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Bu karar üzerine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, saat 14.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı. Toplantı sonrasında yazılı açıklama yapılması öngörülüyor.
Öte yandan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kararının ardından Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı ve tepkilere neden olan "Işıklar yanıyor" şeklindeki paylaşımının da toplantıda ele alınması bekleniyor.

 

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Son Güncelleme: 14.10.2020 12:29
Anahtar Kelimeler:
TC Anayasa Mahkemesi
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