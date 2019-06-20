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TBMM’de yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

TBMM’de yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

20 Haziran 2019 Perşembe 06:23
TBMM’de yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda Asker alma Kanun Teklifi'nin ikinci bölümde kabul edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasalarına göre zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgelendiren Türk vatandaşları, askerlik yapmış sayılacak.

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Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandığı tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yapacak. Bunlardan Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirdiklerini belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar askerlik yapmış sayılacak. Bunların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren iki yıl süreyle ertelenecek. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görecekler. Bunlar, seferberlik halinde ihtiyaca göre askere sevk edilebilecekler.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak bu Kanunun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülecek. Bu madde hükümlerinden soy bağına bağlı olarak Türk vatandaşlığına sonradan alınanlar yararlanamayacak.

Son Güncelleme: 20.06.2019 09:30
Anahtar Kelimeler:
Tbmm Askerlik
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