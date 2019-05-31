Tbmm Genel Kurulu...tc İle Kktc Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Kabulü Anlaşması Onaylandı

TÜRKİYE İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ
TBMM, 312 Mayıs 19 (.): TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 2 kanun teklifi kabul edildi.
Genel Kurul'da torba kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmasının ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi.
Müzakerelerin ardından kabul edilen teklifler şunlar:
- Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
Genel Kurulun, yarın çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.
(AA/TUĞ/ŞEB)