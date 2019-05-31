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Tbmm Genel Kurulu...tc İle Kktc Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Kabulü Anlaşması Onaylandı

TÜRKİYE İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ 

Tbmm Genel Kurulu...tc İle Kktc Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Kabulü Anlaşması Onaylandı

TÜRKİYE İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ 

31 Mayıs 2019 Cuma 09:41
Tbmm Genel Kurulu...tc İle Kktc Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Kabulü Anlaşması Onaylandı

TÜRKİYE İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA ULUSAL SÜRÜCÜ BELGELERİNİN/SÜRÜŞ EHLİYETLERİNİN KARŞILIKLI OLARAK TANINMASI VE DEĞİŞİMİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TEKLİFİ KABUL EDİLDİ 
TBMM, 312 Mayıs 19 (.): TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair 2 kanun teklifi kabul edildi.
Genel Kurul'da torba kanun teklifinin kabul edilerek yasalaşmasının ardından uluslararası anlaşmaların görüşmelerine geçildi. 
Müzakerelerin ardından kabul edilen teklifler şunlar:

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- Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Hükümeti Arasında Savunma Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.
- Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ulusal Sürücü Belgelerinin/Sürüş Ehliyetlerinin Karşılıklı Olarak Tanınması ve Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi. 
Genel Kurulun, yarın çalışmamasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 
(AA/TUĞ/ŞEB)
 

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