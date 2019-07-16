Tbmm Genel Kurulu...akçay:

MHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ERKAN AKÇAY: "DOĞU AKDENİZ'LE BAĞI OLMAYAN ABD, İNGİLTERE, FRANSA, İTALYA VE ALMANYA HİÇBİR HUKUKİ HAKKI OLMADAN ORADA CİRİT ATARKEN KKTC VE KITA SAHANLIĞIMIZDA ARAMA YAPMAMIZI HİÇBİR GÜÇ ENGELLEYEMEZ"

TBMM, 16 Temmuz 19 (.): MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Avrupa Birliğinin (AB) Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı karara dikkat çekerek, “Doğu Akdeniz'le bağı olmayan ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya hiçbir hukuki hakkı olmadan orada cirit atarken KKTC ve kıta sahanlığımızda arama yapmamızı hiçbir güç engelleyemez" dedi.

Akçay, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin sadece birkaç doğal gaz kaynağına sahip olma yarışı olmadığını, Türkiye'nin egemenlik haklarına sahip çıkma, Kıbrıs'ta Türk varlığının ve KKTC'nin hak ve hukukunu garantiye alma ve uluslararası hukuku işletme faaliyeti olduğunu söyledi. Akçay, "Tüm dünya bilmelidir ki KKTC yalnız değildir. Türkiye uluslararası hukuktan doğan bu hakkından asla vazgeçmeyecek, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda arama ve sondaj çalışmalarına devam edecektir. Bu konuda yapılacak çalışmalarda ve faaliyetlerde de başarılar diliyoruz." diye konuştu.

(AA/TUĞ/ŞEB)