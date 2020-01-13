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Tbmm Başkanı Şentop\'tan Denktaş\'ı Anma Mesajı

TBMM, 13 Ocak 20 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş\'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Tbmm Başkanı Şentop\'tan Denktaş\'ı Anma Mesajı

TBMM, 13 Ocak 20 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş\'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
Tbmm Başkanı Şentop\'tan Denktaş\'ı Anma Mesajı

TBMM, 13 Ocak 20 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

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Şentop, Twitter'daki paylaşımında, “Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.” ifadesine yer verdi.

(AA/RU/YIL)
 

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