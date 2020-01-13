Tbmm Başkanı Şentop\'tan Denktaş\'ı Anma Mesajı

TBMM, 13 Ocak 20 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
(AA/RU/YIL)
TBMM, 13 Ocak 20 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş\'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
TBMM, 13 Ocak 20 : Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
(AA/RU/YIL)