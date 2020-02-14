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TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis kampüsüne eşofmanla girişin milletvekilinin talebi ve idare amirinin izniyle yapılması kararı aldı.

TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

TBMM Başkanlık Divanı, Meclis kampüsüne eşofmanla girişin milletvekilinin talebi ve idare amirinin izniyle yapılması kararı aldı.

14 Şubat 2020 Cuma 08:11
TBMM'ye eşofmanla giriş izinle olacak

TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki toplantıda, birçok konu karara bağlandı. 

Toplantıda, milletvekillerinin TBMM'nin maddi desteği ile yabancı dil kursuna gitmesi konusu tartışma yarattı. Dil kursuna giden milletvekillerine TBMM'nin 500-600 TL'lik desteği oluyor. Bazı üyeler, 2019'da sadece 6 milletvekilinin dil kursuna gittiğini belirterek uygulamaya son verilmesi gerektiğini belirtti. Uygulamaya ancak kanun değişikliği ile son verilebileceği değerlendirilirken, TBMM Başkanı'nın gözetiminde yürütülmesi benimsendi. 25 yasama uzmanı ve stenografin yurt dışına eğitime gönderilmesi kararlaştırıldı.

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, toplantıda, Meclis'e giriş ve çıkışlarda hayata geçirilen, ancak mevzuat alt yapısı olmayan uygulamalar için TBMM Güvenlik Yönetmeliği değiştirildi. Buna göre, kamu görevlileri, ancak bağlı bulunduğu kamu kurum ve kuruluşların TBMM'ye yazılı bildirimi ve randevu sistemine göre Meclise girebilecek.

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TBMM'de daha önce sorun olan eşofmanla giriş yasağı da yeniden düzenlendi. Buna göre, eşofmanla girişler, milletvekilinin yazılı talebi ve ilgili idare amirinin onayı ile yapılabilecek. Yönetmelikteki değişikliğe göre; TBMM'ye folklorik, yöresel, forma, eşofman ve mesleki kıyafetli olarak gelen ziyaretçiler ve heyetler, milletvekilinin yazılı talebi üzerine idare amirinin onayı ile yerleşkeye alınacak. Forma ile girişlerde ise, milli takım sporcuları için izin almaya gerek olmayacak.

TBMM'ye gelen ziyaretçiler, mesai bitimi olan 17.30'dan yarım saat önce TBMM kampüsünden çıkarılacak. TBMM'yi tanıtma amaçlı grup gezdirmeleri rehber eşliğinde yapılacak. 

Siyasi parti gruplarına davet edilen ziyaretçilere, "Grup Toplantısı Giriş Kartı” ibaresinin yer aldığı kırmızı, mavi ve beyaz gibi renkli kartlar verilecek.

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