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TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu toplandı

28 Haziran 2019 Cuma 05:31
TBMM Genel Kurulu toplandı

Türkiye’deki MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül "Türkiye, yapacağı sondaj faaliyetleriyle birlikte Doğu Akdeniz'de oluşabilecek her türlü oldubittiye, zorbalığa karşı kendi haklarını ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya kararlıdır" dedi.

AA’nın haberine göre, TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Mithat Sancar başkanlığında toplandı.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam, "23 Haziran'da yapılan İstanbul seçimlerinin demokrasi açısından değerlendirilmesi" konusunda gündem dışı konuşma yaptı.

Cihangir İslam, milletin son seçimde mührü basarak Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını onayladığını söyledi.

Milletin, daima kritik noktalarda kaderine el koyduğunu ve doğru olanı yaptığını, bundan herkesin ders alması gerektiğini belirten İslam, "Sevgili AK Parti'liler, aziz millet önce 13 bin 500 oyla kulağınızı çekti, bu sefer 806 bin oyla ense kökünüze bir tokat patlattı." ifadesini kullandı.

"Millet cezanızı kesmiştir." diyen İslam, rap sanatçısı Ceza ile ünlü neyzen Mercan Dede'nin Meclise davet edilmesini ve milletvekillerine konser vermesini talep ederek, TBMM Başkanvekili Sancar'dan, bunu Başkanlık Divanı'na iletmesini istedi.

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Sancar da, "Sayın İslam, bu talebinizi iletin, ben de destek olayım." dedi.

Daha sonra grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, TRT'nin, eşit yayın yapma sorumluluğundaki devlet kuruluşu olduğunu ancak Türkiye'deki siyasal temsiliyet imkanlarını AK Parti'nin lehine kullandığını savundu.

Ağıralioğlu, "30 yıldır memleket, millet meselesine cümle kuruyorum. Osman Öcalan'ın çıkabildiği TRT'ye biz çıkamadık. TRT bütün müştemilatıyla bilabedel AK Parti'ye geçirilsin. TRT'nin herkese eşit mesafede yayın yapmasını istiyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye'nin egemenlik haklarına yönelik ciddi saldırıların ve siyasi oyunların olduğunu belirtti.

ABD'nin, S-400 hava savunma sistemleri üzerinden Türkiye'ye yaptığı açıkça tehdidin kabul edilemeyeceğini ifade eden Bülbül, "ABD, önemli tavizlerle devletimizin diz çökmesini ve çözülmeye girmesini beklemektedir. Türkiye kendi kaderini kendisi tayin edecek bağımsız bir devlettir." dedi.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hükümranlık hakları ile Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmaya çalışıldığına işaret eden Bülbül, "Türkiye bu fiili duruma asla müsaade etmeyeceğini ifade etmiştir. Bizler bu hususta, devletimizin atacağı adımların sonuna kadar arkasındayız. Türkiye, yapacağı sondaj faaliyetleriyle birlikte Doğu Akdeniz'de oluşabilecek her türlü oldubittiye, zorbalığa karşı kendi haklarını ve Kıbrıs Türklerinin haklarını savunmaya kararlıdır." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 28.06.2019 08:42
Anahtar Kelimeler:
TBMM Genel Kurulu
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