TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ve beraberindeki komisyon üyeleri KKTC ile Azerbaycan'ı ziyaret edecek

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI KILIÇ VE BERABERİNDEKİ KOMİSYON ÜYELERİ KKTC İLE AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile beraberindeki komisyon üyeleri, yarın KKTC'yi, gelecek hafta da Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

Kılıç, AA muhabirine, Dışişleri Komisyonu heyeti olarak, davet üzerine gerçekleştirecekleri KKTC ile Azerbaycan ziyaretlerine ilişkin bilgi verdi.

KKTC ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Başbakan Ersan Saner, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceklerini bildiren Kılıç, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa kurumlarında görev yapan KKTC'li milletvekilleriyle de bir araya geleceklerini söyledi. Kılıç, temaslarını Kapalı Maraş bölgesini ziyaret ederek tamamlayacaklarını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle Dışişleri Komisyonu olarak birçok görüşmeyi videokonferansla gerçekleştirdiklerini anlatan Kılıç, "KKTC bizim için farklı bir önem arz ediyor. Türkiye olarak KKTC ile ilişkilerimiz çok farklı seviyede. Bu ziyaretimizi Kovid-19'la mücadele kuralları kapsamında gerçekleştirmeye karar verdik. Bu dönemde de olsa KKTC ile olan özel ilişkimizin tezahürü olarak bu sorumluluğu yerine getirmek durumundayız." dedi.

Görüşmelerde birçok konuyu ele alacaklarını söyleyen Kılıç, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda KKTC'deki hem yöneticilerin hem de siyasetçi arkadaşların bizlerle paylaşmak istedikleri konuları dinleyeceğiz. Gündem maddelerinden biri Kovid-19'la mücadele olacak. Diğer taraftan KKTC vatandaşlarının hakları, KKTC'nin uluslararası camiadaki haklarını da ele alacağız. Avrupa Birliği ile başta Yunanistan'ın, KKTC'ye ve Kıbrıs sorununun çözümüne karşı olan tavrı konusunda da görüşmelerimiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve kabinenin KKTC'ye olan her türlü desteği herkesin malumudur."

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU GELECEK HAFTA AZERBAYCAN'I ZİYARET EDECEK



TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki saldırgan tutumuna karşı gerçekleştirdiği başarılı askeri operasyonun ardından Azerbaycan'ı ziyaret etmek için girişimde bulunduklarını ancak ziyareti Kovid-19'la mücadele tedbirleri dolayısıyla gerçekleştiremediklerini aktardı.Ziyareti, beraberindeki Dışişleri Komisyonu üyeleriyle gelecek hafta gerçekleştireceklerini bildiren Kılıç, başkent Bakü'de çeşitli görüşmelerde bulunacaklarını anlattı.Kılıç, "Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı düzenlediği askeri harekata, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, TBMM'nin de bir siyasi parti hariç tüm siyasi partilerin imzasıyla verdiği siyasi desteği tekrar göstermek, ortaya koymak amacıyla bu ziyareti gerçekleştireceğiz." dedi.Azerbaycan'ın haklılığının tüm dünya tarafından artık kabul edilmiş olması gerektiğini belirten Kılıç, "Ermenistan'ın Dağlık Karabağ konusunda ortaya koyduğu saldırgan, haksız tutum artık dünya tarafından zaten tescil edilmişti ancak açık bir beyan olarak görüldü. Bize insan hakları ihlalleri konusunda çok ciddi birtakım bulgular ve bilgiler geliyor. Bunları da yerinde inceleyip, görüp inşallah kayıt altına alıp uluslararası camiada da Ermenistan askeri güçlerinin ortaya koyduğu insan hakları ihlallerini dünya gündemine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.Kılıç, son bir yıldır dünya genelinde yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle karşılıklı fiziki görüşmeleri çok kısıtlı gerçekleştirebildiklerini dile getirerek, "Parlamenter diplomasi kuşkusuz çok önemli bir alandır ve çok önemli bir ilişki unsurudur. Şu anda yaşadığımız kısıtlamalara rağmen videokonferans yöntemiyle, mümkün olduğu kadar çok kişiyle, farklı farklı ülkelerdeki muhatabımızla görüşmeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte, inşallah aşılamanın daha yoğun yapılacağı dönemden sonra yine fiziki temaslarımızı da artıracağız." diye konuştu."BİLGİYİ DOĞRU KAYNAKTAN ÖĞRENİN"Avrupa Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ve AGİT'le görüşmelere bu süreçte de devam ettiklerini anlatan Kılıç, şunları kaydetti: "Ülkemizin uluslararası arenada, camiada birçok konudaki haklılığını, bu anlamda iki yüzlülükle karşılaştığı davranışları da ortaya koyuyoruz, bunları anlatıyoruz. Bununla beraber oradaki birçok siyasi aktörün, bilgileri edindikleri kaynaklarında eksiklik olduğunu hatta bazılarının yanlış olduğunu tespit ediyoruz. Bu noktada bizim onlara çağrımız; bilgiyi doğru, tarafsız kaynaktan öğrenin. Bunları edindikten sonra görüşlerinizi beyan edin. Yani taraflı, yönlendirici şekildeki bilgilerle kamuoyuna açıklamalarda bulunmayın. Daha sonra gerçekler ortaya çıkıp da sizin tezlerinizi çürüttüğü zaman zor duruma düşersiniz. Bunu yakın zamanda Yunanistan ile Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de yaşadığımız süreçte gördük. Türkiye olumlu adımlar atmasına, olumlu çalışmalar içinde bulunmasına rağmen Yunanistan tarafı yalnızca Avrupa Birliği'nin parçası olmak hasebiyle, 'Benim arkamda Avrupa Birliği var. Ben istediğimiz yaparım.' yaklaşımıyla haksız girişimlerde bulundu. Bu noktada birleştirici veya masada konuları çözücü bir yaklaşım içinde olmadı. Şimdi bir yol katedildi ama Türkiye'nin çağrılarının ve yaklaşımının ne kadar doğru olduğu masada yapılan görüşmelerde ortaya çıkıyor. Biz de bu anlamda parlamenter diplomasi çerçevesinde bunları muhataplarımıza aynı şekilde anlatıyoruz."