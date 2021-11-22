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TBMM'de yoğun mesai: Gündem bütçe görüşmeleri ve 5'inci Yargı Paketi

TBMM'de bütçe görüşmelerinin komisyon aşaması bu hafta tamamlanıyor. Bakanlıkların bütçelerinin görüşülmesi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda cuma günü son eriyor. Genel Kurul ise icra ve iflas kanunu düzenlemesi için mesai yapacak.

22 Kasım 2021 Pazartesi 09:59
TBMM'de yoğun mesai: Gündem bütçe görüşmeleri ve 5'inci Yargı Paketi

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri bu hafta tamamlanacak, Genel Kurul görüşmeleri ise aralık ayında başlayacak.

Bugün İçişleri, yarın Gençlik ve Spor, çarşamba günü Adalet, perşembe günü ise Sağlık bakanlıklarının 2022 yılı bütçeleri görüşülecek.

Cuma günü Cumhurbaşkanlığı'nın bütçe mesaisinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulunacak.

İcradan çocuk teslimine son

İcra yoluyla çocuk teslimine son veren 5'inci Yargı Paketi'nin görüşmeleri Genel Kurul'da devam edecek.

Yeni düzenlemeye göre, çocuk teslimi işlemleri icra dairelerinden alınıp Adalet Bakanlığı bünyesine taşınacak. Ebeveynleri boşanmış çocuklar için çocuk teslim merkezleri oluşturulacak. Çocuk tesliminde psikolog, pedagog ve çocuk gelişimciler devrede olacak.

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Hacizli malların satışına ilişkin yeni düzenlemeler

Yargı paketinde, mezat yoluyla hacizli malların satışına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor.

Hacizli malın mezat salonlarında satışına son verilecek. İhale süreçleri elektronik ortamda yapılacak.

Liderler grup toplantılarında kürsüde olacak

Liderler yeni haftada da grup toplantılarında kürsüde olacak, gündemi değerlendirecek.

CHP VE MHP'nin grup toplantılarının yarın, İyi Parti grup toplantısının da çarşamba günü yapılması bekleniyor. 

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