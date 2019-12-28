TBMM'de Libya tezkeresi hazırlığı

LİBYA'NIN TÜRKİYE'DEN RESMEN ASKERİ DESTEK İSTEMESİ VE BÖLGEDE YAŞANAN GELİŞMELER IŞIĞINDA TEZKERE MESAİSİ ÖNE ÇEKİLDİ
Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği bildirildi.
Meclis, bütçe görüşmelerinin ardından 7 Ocak Salı gününe kadar çalışmalarına ara vermişti.
AK Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, Libya'nın Türkiye'den resmen askeri destek istemesi ve bölgede yaşanan gelişmeler ışığında tezkere mesaisi öne çekildi.
Libya tezkeresinin 30 Aralık Pazartesi günü TBMM Başkanlığına sunulabileceği, Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise 2 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilebileceği aktarıldı.
Milletvekillerinden programlarını bu ihtimale göre yapmaları istenirken, tezkereye ilişkin kesin takvimin pazartesi günü netleşeceği kaydedildi.
(AA/RU/YIL)