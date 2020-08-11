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TBMM Başkanı Şentop'tan “Oruç Reis“ paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin, hidrokarbon arama çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaşması üzerine destek mesajı paylaştı.

11 Ağustos 2020 Salı 09:45
TBMM Başkanı Şentop'tan “Oruç Reis“ paylaşımı
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  Twitter hesabından, "Mavi Vatan", "Oruçreis" hashtagı ile paylaştığı mesajında, "Mücadele azmini tarihin her devrine cesaretiyle nakşetmiş ve var olma hakkını mücadelesiyle tasdik ettirmiş aziz milletimizin Mavi Vatan’daki kahraman evlatlarını selamlıyorum. Yolunuz, milletimizin bahtı gibi açık olsun." ifadelerini kullandı.

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Şentop, paylaşımında, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümü olan 2019'da TBMM'nin 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmasından bir bölüme de yer verdi. 

TBMM Başkanı Şentop, bu konuşmasında, "Dostlarımız müsterih, düşmanlarımız haberdar olsunlar ki işgal veya ilhak niyetine bu milletin vereceği karşılık, ne zaman olursa olsun 100 yıl öncesinden ve 15 Temmuz gecesinden farklı olmayacaktır. 100 yıl önce memleketin bir kısmı işgal altındayken, milletimizi harekete, ordularımızı taarruza geçiren 'İlk hedefiniz Akdeniz'dir; ileri...' emri, hala diridir, etkilidir ve lüzumu halinde yerine getirilmesi mecburi bir vazifedir. 100 yıl önce manda ve himaye peşinde koşanlara rağmen tam bağımsızlık iradesinde olanlar nasıl kazandıysa bugün de aynısı olacaktır. Türkiye, büyük bir devlettir. Kendisine dostane uzatılan her eli sıkmaya, adalete dayalı her teklifi müzakere etmeye ve milletinin şerefini hesaba katan her teklifi kabule hazırdır. Aksine tavırların ve dayatmaların bu yüce kapıda alıcısı yoktur, olmayacaktır."  değerlendirmesinde bulunmuştu.  


 

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Son Güncelleme: 11.08.2020 10:18
Anahtar Kelimeler:
Oruç ReisMustafa şentop
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