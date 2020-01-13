Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.
13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
Şentop, Twitter'daki paylaşımında, “Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.” ifadesine yer verdi.
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