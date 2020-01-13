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TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

13 Ocak 2020 Pazartesi 13:44
TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı

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Şentop, Twitter'daki paylaşımında, “Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun.” ifadesine yer verdi.

Son Güncelleme: 13.01.2020 22:09
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