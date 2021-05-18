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TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden ve KKTC'den giden gençleri ve sporcuları kabul etti

 

18 Mayıs 2021 Salı 18:00
TBMM Başkanı Şentop, 81 ilden ve KKTC'den giden gençleri ve sporcuları kabul etti
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MUSTAFA ŞENTOP:  "ÇOCUKLARIMIZI, GENÇLERİMİZİ SADECE İYİ YETİŞTİRMEK, ONLARIN İYİ MÜHENDİS, İYİ MATEMATİKÇİ OLMALARI VEYA FARKLI BİR ALANDA İYİ OLMALARI YETERLİ DEĞİL. BU MİLLETİN DEĞERLERİNE, BU VATAN TOPRAKLARINA, BU DEVLETE BAĞLILIK HİSSEDEN, AİDİYET HİSSEDEN İNSANLAR OLMASI LAZIM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece iyi yetiştirmek, onların iyi mühendis, iyi matematikçi olmaları veya farklı bir alanda iyi olmaları yeterli değil. Bu milletin değerlerine, bu vatan topraklarına, bu devlete bağlılık hisseden, aidiyet hisseden insanlar olması lazım." dedi.

Şentop, TC Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile 81 il ve KKTC'den gençleri ve sporcuları kabul etti.

TBMM Konferans Salonu'nda gerçekleşen kabulde konuşan Şentop, gençleri Meclis'te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek, yarın 19 Mayıs 1919'un 102. yıl dönümünün, gençlere armağan edilmiş bir bayramın kutlanacağını anımsattı.

O dönem, vatan toprağı işgal altındayken işgale karşı yürütülen direniş ve bağımsızlık hareketleri olduğunu belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Tarihin hiçbir döneminde esaret altında yaşamayı kabul etmemiş bir milletin çocuklarıydı onlar. Biz de o milletin çocukları, torunlarıyız. Nitekim 23 Nisan 1920'de TBMM'yi açan, en yaşlı üye olması sıfatıyla Meclis'e başkanlık eden Sinop Milletvekili Şerif Bey, 'Tarihin hiçbir döneminde esareti kabul etmemiş, köleliğe boyun eğmemiş bir milletin çocukları olarak, bağımsızlığı hedefleyen, gerçekleştirmek üzere çalışmaya başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyorum.' diye çok kısa ama çok veciz bir konuşmayla Meclis'i açmış. Dolayısıyla 19 Mayıs 1919, tam bağımsızlık hedefini gerçekleştirmek üzere istiklal meşalesini yakan bir hareket olduğu için tarihimizde anılmaya değer çok önemli bir nokta olarak karşımızda duruyor."

 "VATAN TOPRAĞI İMKANSIZLIKLAR İÇİNDE BAĞIMSIZLIĞA KAVUŞTU"

Şentop, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftasını kutlayarak, "Nice yüz yıllara bugünü anarak, bu bayramı kutlayarak erişeceğiz inşallah." dedi.

Atatürk'ün, Samsun'a çıktığı zaman Anadolu ve Trakya'da başlayan direniş hareketlerini birleştirerek bunu bir istiklal mücadelesi haline getirdiğini dile getiren Şentop, imkansızlıklar içinde vatan toprağının bağımsızlığa kavuştuğunu söyledi.

Mustafa Şentop, 100 yıl öncesinin Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasında önemli farklar bulunduğunu, bugünün Türkiye'sinin nüfusunun kayda değer oranının genç ve yetişmiş bir nüfus olduğunu, bu genç nüfusun Türkiye'nin en büyük dayanağı olduğunu kaydetti.

Devlet millet bütünleşmesinin istikbalin teminatı olduğunu vurgulayan Şentop, Türkiye'nin, bunu sağladığında büyük hamleler yapabilecek hale geldiğini söyledi. Şentop, 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen en önemli şeyin de devlet-millet bütünleşmesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin özgüvenini sağlayarak bu noktaya geldiğini ifade eden Şentop, "Bizim tarihimizle, bugünümüzle, inançlarımızla, bizi biz yapan değerlerle utanacağımız, endişe duyacağımız, başımızı öne eğdirecek hiçbir şey yoktur." diye konuştu.

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Şentop, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bir gerçeğin daha hatırlandığına işaret ederek, "Çocuklarımızı, gençlerimizi sadece iyi yetiştirmek, onların iyi mühendis, iyi matematikçi olmaları veya farklı bir alanda iyi olmaları yeterli değil. Bu milletin değerlerine, bu vatan topraklarına, bu devlete bağlılık hisseden, aidiyet hisseden insanlar olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop, darbe teşebbüsü karşısında FETÖ'cü hainlerin karşısına dikilenler arasında gençlerin çoğunlukta olduğunu söyledi.

Gençlere Türkiye'yi çok daha ileri taşıyacak şekilde kendilerini yetiştirmesi tavsiyesinde bulunan Şentop, Türkiye’nin önümüzdeki asırda dünyanın en güçlü devletlerinden birisi olacağını belirtti.

"TÜRKİYE ÜLKELERDEN BİR ÜLKE DEĞİLDİR"

Bakan Kasapoğlu da Milli Mücadele'nin 102. yılında 81 ilden ve KKTC'den giden gençlerle bir arada bulunmanın heyecanı ve mutluluğu içinde olduğunu ifade etti.

Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a giderek başlattıkları yolculukla tutuşturulan istiklal meşalesinin, milletin yolunu aydınlatan bir ışık olduğunu ve bu ışığın hala aydınlatmaya devam ettiğini dile getiren Kasapoğlu, "Ne o gün Samsun'da yakılan istiklal meşalesi sönmüş ne de milletimizin ruhunda, gönlünde Milli Mücadele ruhu son bulmuştur. Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal mücadelemiz aynı inanç, aynı azim ve kararlılıkla devam etmektedir." dedi.

"Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Türkiye insanın umududur, mazlumların sığınağıdır. Türkiye, yardım bekleyen insanlara uzanan bir dost ve şefkat elidir." ifadesini kullanan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Libya'dan Suriye'ye, Filistin'e, Afrika'dan Balkan coğrafyasına kadar ay yıldızımızın gölgesi çaredir, umuttur, heyecandır, inançtır. Bu sebeple Türkiye'mizin yükselişi sadece bizler için değil gönül coğrafyamız için de hayati derecede önem arz ediyor. Bölgesinde ve dünyada güçlü, söz sahibi müreffeh bir Türkiye bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olanların korkulu rüyasıdır. Bu şuuru hep birlikte daima muhafaza edeceğiz. Türkiye'nin hem bugünü, hem yarını olan gençlerimizle birlikte bu anlamlı yolu beraberce, omuz omuza yürümeye, koşmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye'nin son 19 yılda eğitimde, sağlıkta, sanatta, sporda, teknolojide her alanda atmış olduğu dev adımlar, atılımlar devam edecek."

Gençlerin bu bayrağı devralacağını söyleyen Kasapoğlu, tüm kurumlarla iş birliği içinde gençleri mücadelelerinde yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Kasapoğlu, "Atatürk'ün 'Bütün ümidim gençliktedir.' ifadesinde yer aldığı gibi Türkiye'nin ümidi gençlerdir, Türkiye'nin bugünleri, heyecanı, yarınları gençlerdir. İnanıyoruz ki gençlerimiz birbirlerini sevmekten, birbirlerinin hukukunu korumaktan hiçbir zaman vazgeçmeyecekler, sevgiyi, adaleti, kardeşliği birlikte güçlendirecekler, Cumhuriyete ve demokrasiye birlikte sahip çıkacaklar." diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen gençlerden Özcan Örem ise geleceğin Türkiye'sini inşa etmeyi azmeden bireyler olarak gençlerin, bir milletin sahip olduğu en büyük ve en değerli hazine olduğu bilincini taşıdıklarını kaydetti.

Örem, yeni Türkiye'nin hizmetkarı olduklarını dile getirerek, "Biz gençler 1071'de Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan Alparslan'ın torunları olarak Türkiye'nin 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri, 2071 yılında ise dünya devletleri arasında Selçuklu ve Osmanlı Devleti'nin ulaştığı seviyeyi yakalaması için konulan hedefler doğrultusunda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Tekirdağ temsilcisi Özcan Örem ve KKTC Temsilcisi Gülayda Ünver ile bakanlığın bir projesi kapsamında Kudüs'ü ziyaret eden gençlerden Elif Şeker'in duygu ve düşüncelerini ifade ettiği çerçevelenmiş mektubunu TBMM Başkanı Şentop'a hediye etti.

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Son Güncelleme: 18.05.2021 19:25
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