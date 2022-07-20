TBMM Başkanı Şentop, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı'nı Kutladı

"48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'nin "Barış ve Özgürlük Bayramı" dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Temmuz 1974… 48 yıl önce Türkiye'nin Kıbrıs'ta tesis ettiği barış, bugün hem adada hem de bölgede huzurun teminatıdır. Kıbrıs milli davamız, Kıbrıs Türk halkı ise diğer yanımızdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.