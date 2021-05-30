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Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu!

Burdur'da geçtiğimiz günlerde tarlasına inen paraşütçü ile yaptığı diyaloglarla gündeme gelen Kazım Öz, bu sefer paraşüte bindi yine gülmekten kırdı geçirdi. İkili atlayış yapan Kazım Öz, "Abi gözünü seveyim dur! Anam, Anam! Yemin olsun çok dönüyor. Abi gözlerimi kapatıyorum abi. Durdur şunu" diyerek herkesi güldürdü.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:51
Tarlasına paraşütçü inen çiftçi, bu defa kendisi uçtu!
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Burdur'da geçtiğimiz günlerde tarlasına inen Kanadalı bir paraşütçüyle yaptığı diyaloglarla gülmekten kırıp geçiren Kazım Öz, paraşüte bindi. Burdur merkez Yassıgüme köyünde oturan çiftçi Kazım Öz, tarlasına inen Kanadalı bir paraşütçüyle Burdur şivesi ile konuşmuş, sosyal medyada gündem olmuştu.

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SÖZLERİYLE HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Yamaç Paraşütü Burdur Spor Kulübü Başkanı Fatih Kılıçaslan ile Burdur Gölü halk plajına ikili atlayış yapan Kazım Öz, "Abi gözünü seveyim dur! Anam, Anam! Yemin olsun çok dönüyor. Abi gözlerimi kapatıyorum abi. Durdur şunu" diyerek deneyimlediği yamaç paraşütünde söyledikleriyle yine gülmekten kırdı geçirdi. Kazım Öz, yamaç paraşütünden indikten sonra "Allah'ım, ne dersen de ayakların yere basacak" diyerek korktuğunu söyledi.

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