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Tarımsal üretime “yavru vatan“ katkısı

Tarımsal üretime “yavru vatan“ katkısı

15 Şubat 2019 Cuma 09:05
Tarımsal üretime “yavru vatan“ katkısı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, KKTC ile tarımsal alanda iş birliği yaptıklarını belirterek, "Orada iklim ve toprak yapısıyla senede iki ürün alınması mümkün. Türkiye olarak yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığımız birtakım ürünleri sözleşmeli üretim modeliyle burada ürettirebiliriz." dedi.
Poyraz, AA muhabirine, Tarım Kredi'nin yurt dışındaki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yurt dışında özellikle Çin'deki fuarlara katılarak, bu ülkeye tarım ürünleri ihraç etmek için çalışma yaptıklarını ifade eden Poyraz, o bölgede ciddi potansiyel bulunduğunu ve bu potansiyelin değerlendirilebileceğini söyledi.
Poyraz, Türkiye'nin Çin'den başta elektronik olmak üzere çok sayıda ürün aldığına işaret ederek, "Bu ülkeye ne satabiliriz noktasına geldiğimiz zaman, en başta 1,5 milyar nüfusun ihtiyacı olan gıda ürünlerinde Çin pazarını önemsiyoruz. İlgili bakanlarımızın da bu konuda temasları var, biz de heyetlere katılıyoruz. Çok ciddi geri bildirimler aldık." diye konuştu.
Poyraz, İran'daki gıda sanayicileriyle de protokol imzalayarak, bu ülkenin ihtiyaç duyduğu ürünleri vermek için çalışma yaptıklarını, esas hedef olarak birkaç ülkeyi belirlediklerini bildirdi.
Bu ülkelerin başında KKTC'nin geldiğini vurgulayan Poyraz, şöyle devam etti:
"KKTC'yi şu anda ajandamızın bir numaralı maddesi olarak koyduk. Kıbrıs'ta Tarım Kredi'nin muadili olan kuruluşla bir protokol imzaladık. Onların ihtiyacı olan gübre, yem ve zirai ilaçla ilgili anlaşma yaptık. Mesele sadece oraya ürün satmak değil, oradaki ürünün de buraya taşınması gerekiyor. Örneğin, meşhur hellim peyniri Türkiye'de çok pahalı. Tarım Kredi olarak Kıbrıs'ın en kaliteli peynirini alıp market zincirlerine vererek tüketicimizle buluşturacağız."
BREZİLYA'DAN ALIM YERİNE KKTC'DE ÜRETİM
Poyraz, Tarım ve Orman Bakanlığının, geçen ay KKTC'nin sulu tarıma geçmesi için tünel çalışması başlattığını anımsatarak, "Önümüzdeki yıldan itibaren KKTC'de sulu tarıma geçilecek. Sulu tarıma geçilirken bugünden hazırlık yapmamız lazım. Orada iklim ve toprak yapısıyla senede iki ürün alınması mümkün. Türkiye olarak yurt dışından ithal etmek zorunda kaldığımız birtakım ürünleri sözleşmeli üretim modeliyle burada ürettirebiliriz. Tohumu, ilacını ve gübresini veririz. Sonuçta bu ürünü yurt dışından alacağız, niye başka ülkeden alayım ki? Brezilya'dan buraya yem ham maddesi çekeceğime, KKTC'de üretimi söz konusuysa orada ürettiririm. Özellikle yem ham maddeleri noktasında potansiyel mevcut. Sebze, meyve, narenciye konusunda orada pazar var." değerlendirmesinde bulundu.
Bir diğer potansiyel ülkenin de Azerbaycan olduğuna işaret eden Poyraz, bu ülkede de ciddi sera yatırımları olduğunu dile getirdi. Poyraz, Azerbaycan petrol şirketi Socar ile ortaklık protokolü imzalama aşamasına geldiklerini belirterek şunları kaydetti:
"Gübre ham maddesi tedariki noktasında Azerbaycan'daki doğal gazın işlenmesi, üreye dönüştürülmesi, Türkiye'ye getirilmesi sağlanacak. Gübre ham maddesi arz güvenliği açısından son derece önemli. Onlar açısından pazar, bizim açımızdan da önemli tedarik noktası. Her iki ülkenin de menfaatine. Bu, bizim için başlangıç, Hazar'ın arkasında kardeş ülkelerimiz Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere oralarda da ciddi pazarlar var."
Katar ile de tarımsal girdi tedarikinde, özellikle tohum ve gübre noktasında ticari ilişki başlattıklarını, 10 milyon dolarlık sözleşme imzaladıklarını belirten Poyraz, gıda ürünlerine ilişkin de çalışma yapacaklarını bildirdi. Poyraz, Avrupa pazarını da hedef olarak belirlediklerine dikkati çekerek, özellikle Almanya, Fransa ve İngiltere'ye ilişkin çalışmaları olduğunu bildirdi.
 

Son Güncelleme: 15.02.2019 12:09
Anahtar Kelimeler:
Tarımsal üretim
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