Tahiti'de denize düşen Türk iş insanı Dilek Ertek bulunamadı

70 yaşındaki Dilek Ertek, tatile gittiği Tahiti'de 25 Ekim'de Norwegian Spirit adlı gemiden Pasifik Okyanusu'na düştü. Dilek Ertek'i arama çalışmaları bugüne kadar olumlu sonuç vermedi. Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk Tahiti'ye giderek yetkililerle görüştü.



Bugün doğum günü olduğu belirtilen Ertek'e ulaşılamaması durumunda 11 Kasım'da İstanbul'da gıyabi cenaze namazı kılınıp tören düzenleneceği öğrenildi.



Bu arada olayın meydana geldiği Norwegian Spirit adlı gemi Tahiti'de bulunan Papeete limanına geldikten sonra kaza ile ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığı kaydedildi.