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Tacizcisine sokak ortasında kurşun yağdırdı...

Tacizcisine sokak ortasında kurşun yağdırdı...

23 Şubat 2019 Cumartesi 17:55
Tacizcisine sokak ortasında kurşun yağdırdı...

Artvin'in Arhavi ilçesinde Nurten İ. pazar yerinde kendisini taciz ettiğini iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğu Engin Şahin'le karşılaştı. Nurten İ. çantasından çıkardığı silahla Şahin'e kurşun yağdırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Nurten İ.(41), kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Engin Şahin'e (49), sokak ortasında tabanca ile vurdu. Başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Şahin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek sinir krizi geçiren kadını, polis silah doğrultarak, gözaltına aldı.

KURŞUNLAR BAŞINA VE VÜCUDUNA İSABET ETTİ

Olay, saat 13.30 sıralarında Arhavi ilçesi pazar yerinde meydana geldi. Nurten İ. iddiaya göre kendisini taciz ettiği iddiasıyla daha önce şikayetçi olduğu Engin Şahin ile karşılaştı. Nurten İ. çantasından çıkardığı tabancayı Şahin'e doğrultarak, 7 el ateş etti. Şahin, başına ve vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Engin Şahin, kurtarılamadı.

SALDIRGAN KADIN, OLAY SONRASI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekipleri, olaydan sonra tabancayı çantasına koyan ve diz çökerek, sinir krizi geçiren Nurten İ.'ye silah doğrultarak, çantasını bırakmasını söyledi. Çantayı polislere uzatan kadın, gözaltına alındı. Kadının, polis tarafından gözaltına alındığı anlar kameralar tarafından kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anahtar Kelimeler:
Artvin Tacizci Kurşunlama
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