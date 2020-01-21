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Sütyemez: “Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir“

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, cevizin artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablet olduğunu söyledi.

Sütyemez: “Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir“

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, cevizin artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablet olduğunu söyledi.

21 Ocak 2020 Salı 14:52
Sütyemez: “Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir“

Prof. Dr. Sütyemez, Kahramanmaraş'ın Milli Mücadelesi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında KSÜ Afşin Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen "Ceviz Islahı ve Çeşitleri" konulu konferansta, Türkiye'de ilk ceviz çeşidi geliştiren ve melezlemeyle ceviz çeşidi ıslah edip tescil eden ilk üniversitenin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olduğunu ifade etti.

2018 yılında dünya pazarında bitki ıslahının yıllık 55 milyar dolar gibi ekonomik hacme sahip olduğunu belirten Sütyemez, "Bitki ıslahının ekonomiye katkısı çok önemli. Dünya genelinde ıslah çalışmaları sonucu en büyük payı ABD, ardından Çin ve Fransa almakta. Türkiye ise bu pazardan 1,2 milyar dolar gibi küçük bir paydan faydalanıyor." dedi.

Anadolu'nun cevizin anavatanı olduğunu vurgulayan Sütyemez, ülke genelinde tohumdan yetişmiş ceviz ağacı potansiyelinin oldukça fazla olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Sütyemez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ceviz artık bir meyveden çok sağlık için kullanılan tablettir. Birçok bilim insanı ve uzman sağlık için günde en az 3 ceviz tüketilmesini öneriyor. Asil bir meyve olan cevizi yetiştirmek kolaydır. Üreticiye ekonomik olarak yüksek getiri sağlayan cevizin ağaçtaki kilo fiyatı en son 35 lira oldu. Cevizden başka ağacın üzerinde kilosu 30-35 liraya satılan meyve yok. Türkiye'de yaklaşık 10 milyon meyve ceviz ağacı bulunuyor ve yılda 215 bin ton ceviz üretimi yapılmakta. Türkiye'de Kahramanmaraş ceviz üretimi noktasında ilk sırada yer almaktadır. Türkiye'de meyve çeşit tescilinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak 9 ile yine ilk sırada yer alıyoruz. İnşallah 2020-2021 yılında 17 daha yeni melez çeşidi daha yaparak bu sayıyı 26'ya çıkartacağız ve hepsini ülkemize hediye edeceğiz."

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Bitki ıslah çalışmaları sonucunda Afşin'de yetişen ceviz çeşidinin "Efsus 46" ismiyle milli çeşit listesinde yerini aldığını aktaran Sütyemez, bu çeşidin, verimlilik ve meyve iriliği gibi üstün özelliklere sahip olmasından dolayı yetiştiriciliğe uygun olduğunu, her bölge için tavsiye edilebildiklerini aktardı.

Afşin Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu da üniversitelerinde ceviz konusunda önemli çalışmalara imza atıldığına şahit olduklarını söyledi.

Afşin'de Binboğa Dağları eteklerinde yetişen ceviz çeşidinin tescil edilerek "Efsus 46" ismin verilmesinin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Rızaoğlu, emeklerinden dolayı Prof. Dr. Sütyemez ve ekibine teşekkür etti.

Konferansa, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, İlçe Emniyet Müdürü Ali Semerci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bekir Sıtkı Can, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Son Güncelleme: 21.01.2020 18:29
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