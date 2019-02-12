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Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı

Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı

12 Şubat 2019 Salı 19:54
Suriye - Türkiye sınırında bomba yüklü araç saldırısı

Türkiye Suriye sınırının Suriye tarafında, şiddetli bir patlama meydana geldi.Hadisenin, bomba yüklü bir aracın infilak ettirilmesi sonucu gerçekleştiği bildirildi.

Patlama Suriye'nin Halep iline bağlı Azez kasabası ile Kilis arasındaki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın yakınında meydana gelirken olayda 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Bomba yüklü aracın, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında Suriye topraklarında sınıra 5 kilometre uzaklıktaki Çobanbey beldesinin girişindeki kontrol noktasında infilak ettirildiği kaydedildi.

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık görevlisi sevk edildi.Çevrede güvenlik önlemleri arttırılırken, beldeye giriş çıkışlar da kapatıldı.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, çıkan yangına müdahale etti.Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmazken Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarındaki saldırının Özgür Suriye Ordusu üyelerini hedef aldığını belirtti.Vali Soytürk, yaralıların Türkiye'deki hastanelere nakledildiğini dile getirdi.

Çobanbey beldesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'den alınmıştı. Bölge, Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolünde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Suriye Türkiye
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