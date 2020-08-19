Stoltenberg İle Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz Ve Libya\'yı Ele Aldı

Brüksel, 19 Ağustos 20 : NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki durumun yanı sıra Libya konusunun ele alındığı bildirildi.

Telefon görüşmesi hakkında NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerginlikle ilgili endişesini ifade ederek, diyalog ve gerilimin düşmesinin, bölgenin çıkarına olduğunu vurguladı.

Durumun ittifak dayanışması ruhuyla uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmesi gerektiğini söyleyen Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın onlarca yıldır NATO müttefiki olduklarını hatırlattı.

Libya konusunda Birleşmiş Milletlerin (BM) krize siyasi çözüm bulmak için yürüttüğü çalışmaları NATO'nun desteklediğini belirten Stoltenberg, Libya'daki taraflarla uluslararası camianın BM önderliğindeki süreci desteklemesi ve BM silah ambargosuna uyması gerektiğini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun Libya'da barış ve istikrarın sağlanması için Berlin Süreci'ne destek verdiğini ifade etti.

(AA/ÖZ/HA)