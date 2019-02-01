Stadyumda 'cinsel şiddet' davası

Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi sahasında yendiği futbol maçından sonra galibiyet sevinci esnasında stadyum hoparlörlerinden "tecavüz marşı" çalınmasıyla ilgili davanın ikinci duruşması görüldü.

İnternette "tecavüz marşı" olarak bilinen müziğin stadyumda çalınmasını ayrımcı bir cinsel şiddet olarak gören davacı kadın hakları örgütlerinin avukatları, Antalyaspor kulübü görevlisi sanıklarla uzlaşma istedi.

Avukatlar, uzlaşma koşullarını içeren ve 9 maddeden oluşan listeyi Antalyaspor Kulübü'ne sundu.

"Stadyum anonslarında, pankartlarda ve SMS'lerde homofobik dille mücadele"

Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu üyesi Aylin Onursev Antalyaspor'a sundukları uzlaşma önerisini açıkladı.

Uzlaşma maddeleri arasında stadyum anonslarında, sporcuların maç öncesi taşıdığı pankartlarda, kulüplerin taraftarlara gönderdiği SMS'lerde ve statlarda dağıttığı broşürlerde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve homofobik şiddet diliyle mücadeleye önem verilmesi, kadınların kulüp yönetimlerinde bulunmasının teşvik edilmesi, sporda kadın branşlarının artırılması, cinsiyetçi tezahürat yapan taraftarlar için caydırıcı yaptırımlar uygulanması, yöneticiler ve kulüp çalışanlarıyla sporculara farkındalık eğitimi verilmesi gibi şartlar yer alıyor.

Antalyaspor - Fenerbahçe maçında ne olmuştu?

Spor Toto Süper Lig'de 2015 - 2016 sezonunun 20'inci haftasında oynanan ve Antalyaspor'un Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup ettiği lig karşılaşmasında, ev sahibi ekibin gol ve galibiyet sevinci esnasında, stadyum hoparlörlerinde, sosyal medyada ve taraftarlar arasında 'tecavüz marşı' olarak adlandırılan melodi çalındı.

John Carpenter'ın 'The End' şarkısının bu melodisinin Nuri Alço’nun rol aldığı bazı filmlerde, canlandırdığı karakterlerin kadınlara tecavüz ettiği sahnelerin film müziği olarak da kullanılıyor olması dikkat çekti.

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (CŞMD) Antalya Kadın Dayanışma Merkezi ve Dayanışma Derneği, Antalya Barosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu bu olayı mahkemeye taşıdı.

CŞMD: Gol atmayı tecavüzle özdeşleştirmek, ataerkil şiddetin bir örneği

CŞMD, davanın ilk duruşmasının ardından bir basın açıklaması yaparak olayın erkek olmayanlara yönelik toplumsal cinsiyet normlarından beslenen ataerkil şiddetin futbol alanındaki örneği olduğunu vurgulamıştı.

CŞMD: Gol atmayı tecavüzle özdeşleştirmek kadını aşağılamaktır

Dernek açıklamasında ayrıca "Tecavüz marşı" olarak bilinen bu müziğin galip gelen takım tarafından çalınması, karşı tarafı kadınlaştırarak aşağılaması, ondan "güçlü" olduğunu bu yolla göstermesi çok açık bir cinsiyet ayrımcılığıdır. Gol atmanın tecavüz etmekle özdeşleştirilmesini, futbolun kadınları aşağılamak için bir araç olarak kullanılmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.