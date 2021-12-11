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S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi

Türkiye'nin kredi notu görünümünün düşürülmesine ülkedeki yüksek enflasyonu ve kurlardaki oynaklığı gerekçe gösterildi.

11 Aralık 2021 Cumartesi 12:30
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+" ve yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" olarak teyit etti. S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ise "durağan"dan "negatif"e çevirdi. Kuruluş, Türkiye'nin kredi notu görünümünün düşürülmesine ülkedeki yüksek enflasyonu ve kurlardaki oynaklığı gerekçe gösterdi.

Açıklamada, "Negatif görünüm, kurdaki oynaklık, yüksek enflasyon ve karışık siyasi sinyaller nedeniyle Türkiye'nin dışa borçlu ekonomisinin gelecek 12 ayda karşı karşıya kalacağı risklerin artacağı öngörümüzü yansıtıyor" ifadeleri kullanıldı.

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Son Güncelleme: 11.12.2021 14:10
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