Ankara, 4 Mart 2020 (.): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.
(AA/ID/FEZ)
Ankara, 4 Mart 2020 (.): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne\'den Yunanistan\'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.
Ankara, 4 Mart 2020 (.): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.
(AA/ID/FEZ)