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Soylu: "edirne\'den Yunanistan\'a Geçen Göçmen Sayısı 135 Bin 844"

Ankara, 4 Mart 2020 (.): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne\'den Yunanistan\'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

Soylu: "edirne\'den Yunanistan\'a Geçen Göçmen Sayısı 135 Bin 844"

Ankara, 4 Mart 2020 (.): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne\'den Yunanistan\'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 11:14
Soylu:
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Ankara, 4 Mart 2020 (.): Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

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Bakan Soylu, Twitter hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayılarına ilişkin, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135.844." bilgisini paylaştı.

(AA/ID/FEZ)
 

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