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Soylu: “Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin, "Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

Soylu: “Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti”

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırındaki depreme ilişkin, "Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik." dedi.

23 Şubat 2020 Pazar 11:54
Soylu: “Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti”
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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Başkale'de 4 köyden depreme ilişkin bilgi geldiğini, ekipleri bölgeye yönlendirdiklerini belirtti.
İlk etapta arama kurtarma ekipleri ve köylülerin enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:
"Özpınar'da 7 vatandaşımız, Güvendik köyünde ise 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 8 vatandaşımızı kaybettik. Şu anda enkaz altında kimsenin olmadığı bilgisini valimizden aldım."
Soylu, ilk gelen bilgilere göre hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının çok ağır olmadığını, gelişmeleri takip ettiklerini söyledi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un Elazığ'daki çalışmalarına devam edeceğini belirten Soylu, kendisinin ise deprem bölgesine geçeceğini dile getirdi.

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Depremin zarar verdiği bölgelerde alınacak tedbirlere ilişkin soru üzerine Soylu, ilgili personellerin bölgede olduğunu ve gerekli değerlendirmeleri en ince detaylarına kadar yaptıklarını anlattı.
Kerpiç evlerin artçı sarsıntılar konusunda çok riskli yapılar olduğuna dikkati çeken Soylu, şu değerlendirmede bulundu:
"Beton yapıların hasar görenleri muhakkak var. Maalesef kerpiçlerde toprak söz konusu oluyor ve toprak boğulmasını da peşinden getirebiliyor. Onun için kerpiç evler konusunda tedirginliğimiz, riskimiz var. Bu konuda arkadaşlarımız tüm bölge halkına gerekli duyurularda bulunuyorlar."

 

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Son Güncelleme: 23.02.2020 15:16
Anahtar Kelimeler:
Türkiye-İran Sınırındaki DepremSüleyman Soylu
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