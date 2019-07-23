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Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

23 Temmuz 2019 Salı 11:27
Sondaj gemilerinin Doğu Akdeniz'deki çalışmaları sürüyor

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DE GÖREV YAPAN SONDAJ GEMİLERİ, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UNSURLARININ REFAKATİNDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

İNSANSIZ HAVA ARACI, DENİZ KARAKOL UÇAĞI VE DENİZ HELİKOPTERLERİNİN HAVADAN REFAKAT ETTİĞİ SONDAJ GEMİLERİNE SU ÜSTÜNDEN FIRKATEYN, KORVET VE HÜCUMBOTLAR, SU ALTINDAN İSE DENİZALTILAR KESİNTİSİZ ŞEKİLDE EŞLİK EDİYOR

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Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemileri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının refakatinde çalışmalarını sürdürüyor.

Millî Savunma Bakanlığı tarafından, Doğu Akdeniz'de görev yapan sondaj gemilerine refakat eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarına ilişkin görüntüler Twitter'dan paylaşıldı.

İnsansız hava aracından alınan görüntülere yer verilen paylaşımda, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, Doğu Akdeniz'de sondaj çalışması yapan gemilerimize, havadan BAYRAKTAR TB-2 İHA, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterleri, su üstünden firkateyn, korvet ve hücumbotlar, su altından denizaltılar ile sürekli ve kesintisiz refakat ediyor." ifadeleri kullanıldı.  

Son Güncelleme: 23.07.2019 16:18
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