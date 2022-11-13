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SON DAKİKA... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada gelişme : 4 ölü, 38 yaralı
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SON DAKİKA... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada gelişme : 4 ölü, 38 yaralı

SON DAKİKA HABERİ: İstanbul İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. İstanbul Valisi Yerlikaya, 4 kişinin öldüğünü 38 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına kapatıldı, polis güvenlik önlemi aldı. Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok.

13 Kasım 2022 Pazar 16:47
SON DAKİKA... İstiklal Caddesi'ndeki patlamada gelişme : 4 ölü, 38 yaralı

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi.

Saat 16.20 sıralarında meydana gelen patlama sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan bazı yaralılar hastaneye kaldırıldı.  

Emniyet güçleri de bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Vatandaşlar bölgeye yaklaştırılmıyor. Patlamanın olduğu bölge yaya giriş çıkışına da kapatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma başlatılarak 5 savcı görevlendirilirdi. 

YAYIN YASAĞI
Ayrıca Sulh Ceza Hakimliğince patlamayla ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. 

İSTANBUL VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

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