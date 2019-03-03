Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103267
ALTIN
223.513
DOLAR
5.3756
STERLİN
7.0977
EURO
6.1210
Uyuşturucu içmek için polisten çakmak istedi
UYUŞTURUCU İÇMEK İÇİN POLİSTEN ÇAKMAK...
Karayev 9 adet su motoru çalmış
SU MOTORU HIRSIZLIĞI
İşyerinin parasını çaldı!
İŞYERİNİN PARASINI ÇALDI!
Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDEN HIRSIZLIK YAPTI
banner282

Soğuk tilkiyi dondurdu

Soğuk tilkiyi dondurdu

03 Mart 2019 Pazar 09:34
Soğuk tilkiyi dondurdu

Soğuk hava Kars'ta hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceyi gördüğü Kars Dereiçi mevkisinde yol kenarında bir tilki donmuş bir şekilde bulundu. Öte yandan Kars'ta aşırı soğuktan bazı ağaçların dalları da adeta buzdan çiçek açtı.

Yoldan geçen vatandaşlar karın üzerinde bir tilkiyi donmuş halde buldu. Dereiçi mevkisinde arkadaşlarıyla gezerken tilkiyi gördüğünü ifade eden Yunus Buluş, "Kars'ta havalar çok sert ve çetin geçiyor. Özellikle geceleri hava sıcaklığı eksi 20 derecenin üzerinde geçiyor. Biz de burada gezerken tilkinin soğuktan donarak öldüğünü gördük" dedi.

Kars'ta soğuk hava Mart ayında da etkisini sürdürüyor. Gece vakti hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğü kentte sabah saatlerinde ise termometreler eksi 15 dereceyi gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Tilki Dondu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor
Gaz lambalarını elektrikliye dönüştürüyor
Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler
Nesli tükenmekte olan oklu kirpiyi vahşice öldürdüler
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Beyoğlu'nda 5 katlı binada çıkan yangında 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı
Hayali otomobili 85 kamu görevlisine sattı
Hayali otomobili 85 kamu görevlisine sattı
Karısını balkondan attı
Karısını balkondan attı
Erdoğan: “bakım Ve Kontrol Çalışmalarının Ardından Yavuz Da Akdeniz'de Petrol Sondaj Çalışmalarına Başlayacak”
Erdoğan: “bakım Ve Kontrol Çalışmalarının Ardından Yavuz Da Akdeniz'de Petrol Sondaj Çalışmalarına Başlayacak”
İşitme kaybı bunamayı tetikliyor
İşitme kaybı bunamayı tetikliyor
“Grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz“
“Grip salgının yoğunlaşacağı bir döneme giriyoruz“
İklim Değişiklikleri Meteorolojik Afetleri Getirdi
İklim Değişiklikleri Meteorolojik Afetleri Getirdi
Dev bankaya FETÖ soruşturması
Dev bankaya FETÖ soruşturması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim