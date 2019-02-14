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Soğan kabuklarından ekmek yaptılar

Soğan kabuklarından ekmek yaptılar

14 Şubat 2019 Perşembe 10:25
Soğan kabuklarından ekmek yaptılar


GAÜN MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ, GENELLİKLE SOYULDUKTAN SONRA ÇÖPE ATILAN SOĞAN KABUKLARINI DEĞERLENDİRMEK AMACIYLA, BESİN DEĞERİ YÜKSEK, KALORİSİ DÜŞÜK "SOĞAN KABUKLU EKMEK" ÜRETTİ

ÖĞRENCİLER, İÇERİĞİ NEDENİYLE ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ DE BULUNAN SOĞAN KABUKLU EKMEĞİ, TÜKETİME SUNABİLMEK İÇİN ÇEŞİTLİ FİRMALARLA GÖRÜŞÜYOR

ÖĞRENCİLERDEN HATİCE YAPRAK: "İNSALARDA SOĞAN KABUKLARI KÖTÜ KOKU OLUŞTURUR ALGISI VARDI. AMA HİÇBİR ŞEKİLDE KOKU YOK. EKMEĞİ YİYİNCE SANKİ BİTKİSEL ÇAY VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORSUNUZ"

GAÜN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ALİ RIZA TEKİN: "HİÇBİR MADDİ DEĞERİ OLMAYAN SOĞAN KABUKLARINI BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri, genellikle soyulduktan sonra çöpe atılan soğan kabuklarını değerlendirmek amacıyla, besin değeri yüksek, kalorisi düşük "Soğan kabuklu ekmek" üretti.

Özellikle Anadolu'da, ekmeğe katık olarak yenilen soğanın kabuğunu, ekmek yapımında kullanan öğrenciler, içeriği nedeniyle antioksidan özelliği de bulunan bu ürünü tüketime sunabilmek için çeşitli firmalarla görüşüyor.

Soğan kabuğundan ekmek yapımı fikri, Gıda Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu ve Pınar Altaş ile yüksek lisans öğrencisi Hatice Yaprak'ın 6 ay önce hem besin değeri yüksek hem de kalorisi düşük ekmek üretmek üzere yola çıkmasıyla doğdu.

Daha önce yaptıkları bir araştırmada, soğanın besleyici özelliklerinin, bir işe yaramadığı için genellikle çöpe atılan kabuğunda da olduğunu tespit eden öğrenciler, soğan kabuklarını özel makinelerde toz haline getirerek yaptıkları ekmeklere kattılar.

Ortaya çıkan ürünün, piyasada satılan ekmeklere oranla daha besleyici ve antioksidan özelliğe sahip bulunduğunu, üstelik kalorisinin de düşük olduğunu belirleyen öğrenciler, bunun vatandaşların tüketimine sunulması için bazı firmalarla görüşüyor.

Öğrencilerden Güneş Zübarioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk toplumunun ekmek tüketiminin fazla olduğunu gözlemlediklerini belirterek, obezite görülme oranının azaltılmasına katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Toplumdaki bireylerin ekmekten vazgeçemediğine dikkati çeken Zübarioğlu, "Biz de bunu göz önüne alarak kalorisi düşük, besin değeri yüksek bir ekmek üretmeye karar verdik. İçerisine soğan kabuğu koyduk. Soğan ve kabuğu çok yararlı. Amaçlarımızdan biri de çeşitlilik, farkındalık yaratarak lezzet sağlamak." dedi.

Öğrencilerden Pınar Altaş da, topluma faydalı olacak projeler geliştirmeye çalıştıklarını, soğan ve kabuğunun da faydasını bildikleri için ekmekte kullandıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kalorisi düşük, besin değeri yüksek ekmek yapmayı istiyorduk. Bu yüzden soğan kabuğunu denedik. Hatta insanları laboratuvara çağırarak, yaptığımız soğan kabuklu ekmekleri denettirdik ve iyi sonuçlar aldık. Farkındalık yaratmak istiyoruz. Bu yüzden farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Soğan kabuğundan ekmek projesine 6 aydır çalışıyoruz. Çok fazla deneme yaptık ve güzel bir sonuç elde etti. Bu ekmeği tanıtmak istiyoruz."

"ANTİOKSİDANI YÜKSEK EKMEKLER ÜRETİYORUZ"

Hatice Yaprak ise Türkiye'de ekmek tüketiminin fazla olduğuna işaret ederek kalorisi düşük ekmek üzerine çalıştıklarını anlattı.

Daha önce de soğan kabuğu kullanarak çay ürettiklerini ifade eden Yaprak, "Uzun araştırmalar sonucu soğan kabuğunun faydasını öğrenmiştik. Bunu ekmekte de kullanabiliriz dedik. Antioksidanı yüksek ekmekler üretiyoruz. Antioksidan, insan vücudu için yararlı bir madde. Besin değeri yüksek, düşük kalorili ekmekler üretmek için soğan kabuğunu tercih ettik." diye konuştu.

Yaprak, söz konusu ekmekte kesinlikle soğan kokusu olmadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İnsalarda soğan kabukları kötü koku oluşturur algısı vardı ama hiçbir şekilde koku yok. Ekmeği yiyince sanki bitkisel çay varmış gibi hissediyorsunuz. Değer analizlerinde de antioksidanı istediğimiz oranlarda gözlemliyoruz. Obezite günümüzde büyük bir problem. Biz, pilavın yanında bile ekmek yiyen bir toplumuz. Bunu engellemek istedik. Ekmek tüketimini engelleyemeyiz ama daha sağlıklı ekmekler tüketebiliriz. Ürettiğimiz ekmeği tanıtmaya, hedef kitlesini belirlemeye çalışıyoruz. İnsanların bu ekmeği tüketmesini istiyoruz."

Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Tekin de, soğan kabuklu ekmek yapma fikrinin öğrencilerinden çıktığını, kendilerinin de bunu desteklediğini söyledi.

Soğan kabuğunun yararları üzerine daha önce bir araştırma yaptıklarını anlatan Tekin, kabuğunun da soğanla aynı faydalara sahip olduğunu belirlediklerini bildirdi.

Genellikle çöpe atılan kabuklardan, önce çay sonra da ekmek yapmaya karar verdiklerini aktaran Tekin "Hiçbir maddi değeri olmayan soğan kabuklarını bu şekilde değerlendirmek bizim için çok önemli." dedi.

 

Son Güncelleme: 14.02.2019 13:40
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