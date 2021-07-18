banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
17 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın genel başkan?
Demokrasi tam olarak hangisidir sayın...
Meclisi terk etmek beyni terk etmektir
Meclisi terk etmek beyni terk...
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
Uyarmıştık demek istemiyoruz ama…
banner376

Siyaset Z kuşağına ulaşmak için e-spor’a yöneldi

2023 seçimlerinin belirleyicisi olacak Z kuşağının oy oranı yüzde 11.8 civarında. Siyasetçiler, Z kuşağı ile teması internet üzerinden kuruyor.

18 Temmuz 2021 Pazar 09:47
Siyaset Z kuşağına ulaşmak için e-spor’a yöneldi

Siyaset, bilgisayar ve internetin renkli dünyasından, ülke meselelerine uzak kalmayı tercih eden Z kuşağının (2000 ve sonrasında doğanlar) oylarına talip… Önümüzdeki seçimde ilk kez oy kullanacak Z kuşağının oyları da bu seçimde belirleyici olacak. 2023 seçimlerinde toplamda 62 milyon 411 bin 753 seçmen oy kullanacak. Z kuşağının nüfusu 38 milyon 132 bin 848. Bu kuşakta 5 milyon 940 bin 916 seçmen var. Z kuşağının oy oranı yüzde 11.8 civarında olacak. Araştırma şirketleri de genç kuşağın özellikle yaşam tarzı hassasiyeti üzerinden oy tercihi yapacağına dikkat çekiyor. Peki siyaset bu gençlerin gönlünü ve oyunu kendi partilerine nasıl yönlendirecek?

Bu soruya cevap arayan siyaset bilimciler, 500 milyondan fazla izleyiciye sahip olan ve milyarlarca dolarlık bir endüstrinin parçası haline gelen devasa spor organizasyonu e-spor'a yöneldiler. Bu konuyla ilgili ilk dikkat çekici çıkışlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi. Kılıçdaroğlu, Twitch kanalı Jahrein'in konuğu oldu ve gençlerin yönelttiği soruları yanıtladı. CHP lideri, “Gençler özgürlük, üretim ve rahat bir yaşam sürmek istiyor. Teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanmak istiyor. Gençlerin tümüne sözüm, konsol mu, cep telefonu mu diğer elektronik aygıtlar mı? Hepsinde KDV var, ÖTV var, sürekli zam geliyor. Gençler için indirim yapılacak. Sadece gençler için… Gidecekler, nüfus cüzdanlarını gösterip ürünleri indirimli alacaklar” dedi.

TBMM'DE KONUŞTU

banner341
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise grup toplantısında sektörün önde gelen ismi Sangal e-sports ortağı Hamza Sönmez ile kürsüyü paylaştı. Akşener, Türk e-sporculara destek mesajı verdi.

Ankara Büyüjkşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Pelin Baynazoğlu'nun (Pqueen) Twitch kanalı üzerinden yaptığı yayına katıldı. Bir saatlik yayında 2 dakika içinde Twitch rekoru kırıldı. Twich, elektronik spor ve video oyunu odaklı canlı görüntü akışı platformu olarak anılıyor. Yavaş'ın katıldığı yayını 350 bin kişi anlık olarak izlerken, Twitch izlenme rekorunun kırıldığı yayın 2 milyon görüntülemeye ulaştı.

2022 Asya Oyunları'nda madalya için yarışacaklar

E-Spor, çocuklar ve gençler arasında hızla yayılan ve tüm dünyada da oyuncu ve taraftar sayısı başka spor dallarıyla kıyaslanamayacak kadar fazla olan bir sektör halini aldı. Elektronik Spor (e-spor), bilgisayar, konsol ve mobil platformlar üzerinden, çevrimiçi veya çevrimdışı, bireysel ya da takım olarak oynanan rekabetçi dijital oyunlar olarak tanımlanıyor. Amerika, e-spor oyuncularını resmi atlet olarak kabul ediyor. Takımlar, taraftarlar, salonlar ve ürünler e-spor'da yer alıyor. Halen 45'ten fazla ülkede, ulusal e-spor federasyonu bulunuyor. Milli takımlar da oluşturuluyor. Uluslararası e-spor Federasyonu, Asya Olimpiyat Konseyi tarafından da tanındı. E-sporcular 2022 Asya Oyunlarına katılarak madalya için yarışacak.

E-spor'un gençlerin gelişiminde olumlu katkısı da var. Eğitim materyali olması, yabancı dil öğrenimine destek sağlaması, strateji geliştirme ve hızlı karar verebilme becerisi geliştirmesi, fizyolojik kekemelik, sosyal fobi gibi tıbbi hastalıklarda tedavi ve terapi amaçlı kullanılması, teknolojik bilgi ve becerinin artması, bunlar arasında sayılıyor.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 7 bin 666 yeni vaka!
Türkiye'de 7 bin 666 yeni vaka!
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gelecek
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gelecek
Uçurtma sörfçüsü KKTC'ye ulaşma hedefinde
Uçurtma sörfçüsü KKTC'ye ulaşma hedefinde
Dersim'de Çinli turiste ayı saldırısı
Dersim'de Çinli turiste ayı saldırısı
Seda Güven’in acı günü
Seda Güven’in acı günü
Türkiye’de 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye’de 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı
ÖSYM 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
ÖSYM 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu yayımladı
Erdoğan: “Güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum”
Erdoğan: “Güzel bir adımımız var, ön çalışmalarını bitirdik Kuzey Kıbrıs'a müjdesini orada parlamentoda vermek istiyorum”
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Rize'deki sel ve heyelanlarda ölü sayısı 6'ya yükseldi
Türkiye'de 7 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 48 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 48 kişi yaşamını yitirdi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim