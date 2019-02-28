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Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün

Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün

28 Şubat 2019 Perşembe 07:14
Siyad En İyi Kadın Oyuncu ödülü Hazar Ergüçlü’nün

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) üyelerinin oylarıyla belirlenen 2018 yılı Türkiye Sinemasının “En İyileri”, 51. SİYAD Ödül Töreni’nde açıklandı. Törende Nuri Bilge Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı" filmi 6 dalda ödüle layık görüldü.

Nuri Bilge Ceylan’ın, Akın Aksu ve Ebru Ceylan’la ortaklaşa yazdığı senaryodan çektiği Ahlat Ağacı’nı, Emre Erdoğdu’nun ilk uzun metraj çalışması olan Kar iki ödülle izledi; Anons, Arada, Arif v 216, Güvercin ve Yol Kenarı da birer ödül kazandılar.

Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, gecede en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.   Kar filmindeki rolüyle bu ödüle layık görülen Ergüçlü, Ahlat Ağacı filminde de rol almıştı.

Hazar Ergüçlü, ödülüyle çektirdiği fotoğrafı “Hayaller! İyi ki varsınız!” ifadesiyle sosyal medyadan paylaştı.

Anahit Sahne’de Tuğrul Tülek’in sunuculuğunda gerçekleşen törende oyuncu Sevda Ferdağ ile belgesel sinemacılar Ethem Özgüven ve Petra Holzer’e Onur Ödülü, Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanlarına Emek Ödülü takdim edildi.

SİYAD tarafından ödüle layık görülenlerin tam listesi şöyle:

EN İYİ FİLM: Ahlat Ağacı

EN İYİ YÖNETMEN: Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı

EN İYİ SENARYO: Akın Aksu, Ebru Ceylan, Nuri Bilge Ceylan / Ahlat Ağacı

EN İYİ KADIN OYUNCU: Hazar Ergüçlü / Kar

EN İYİ ERKEK OYUNCU: Doğu Demirkol / Ahlat Ağacı

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU Bennu Yıldırımlar / Ahlat Ağacı

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU: Murat Cemcir / Ahlat Ağacı

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ: Andreas Sinanos / Yol Kenarı

EN İYİ MÜZİK: Orkun Tunç / Arada

EN İYİ KURGU: Ayris Alptekin / Kar

EN İYİ SANAT YÖNETİMİ: Osman Özcan, Laszlo Rajk / Anons

AHMET ULUÇAY EN İYİ İLK FİLM ÖDÜLÜ: Güvercin (Yönetmen: Banu Sıvacı)

GIOVANNI SCOGNAMILLO EN İYİ FANTASTİK FİLM ÖDÜLÜ: Arif v 216 (Yönetmen: Kıvanç Baruönü)

EN İYİ UZUN METRAJ BELGESEL: Meteorlar (Yönetmen: Gürcan Keltek)

EN İYİ KISA METRAJ BELGESEL: Yıkıntılar Arasında (Yönetmen: Özcan Alper)

EN İYİ KISA FİLM: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Yönetmen: Umut Subaşı)

ONUR ÖDÜLLERİ: Sevda Ferdağ; Ethem Özgüven, Petra Holzer

EMEK ÖDÜLÜ: Beyoğlu Sineması’nı yaşatma kampanyası gönüllüleri ve Beyoğlu Sineması çalışanları

(FG)

Son Güncelleme: 28.02.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
Siyad ödül
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