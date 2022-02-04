Sivrisinekler kırmızı, turuncu ve siyah giyenleri daha çok ısırıyor

ABD'de yapılan bir araştırma, sivrisineklerin kırmızı, turuncu ya da siyah giyen insanları daha çok ısırdığını ortaya koydu.
Independent gazetesinin haberine göre, Seattle Washington Üniversitesinden bilim insanları, sivrisineklerin koku alma duyusunu inceleyen bir çalışma yürüttü.
Sivrisineklerin yeşil, mor, mavi ve beyaz renkleri göz ardı ettiği, kırmızı, turuncu ve siyah renklere yöneldiği ifade edildi.
Bilim insanları yeşil, mor, mavi ya da beyaz renkli kıyafetlerin sivrisinekler tarafından ısırılmayı engellediğini, ilkbahar ve yaz mevsimlerinde sivrisineklerden kaçınmanın doğru kıyafet seçimiyle mümkün olabileceğini kaydetti.